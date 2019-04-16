【黃心穎許志安】金敏喜洪尚秀成婚外情最壞例子　奪影后仍受批評

黃心穎和許志安今日（16/4）被踢爆在的士激吻，許志安晚上七點舉行記者會，向妻子鄭秀文和疼愛他的人道歉，並宣布停工尋找自我。暫時在幕前消失或許是其中一個平息眾怒的可行方法，韓國著名導演洪尚秀和影后金敏喜堅持發展不倫戀，又不時高調曬恩愛，就令兩人在韓國名譽掃地。

與黃心穎的親熱片段曝光後，許志安召開記者會道歉。（葉志明攝）

金敏喜2015年參演電影《這時對，那時錯》，與已婚的導演洪尚秀結識，繼而發展不倫戀。2016年韓國傳媒報道金敏喜和洪尚秀的戀情，翌年兩人牽手現身柏林影展，又在《獨自在夜晚的海邊》（港片名：等一個人的心灣）韓國媒體試映會承認戀情。雖然2018年一度出現金敏喜和洪尚秀分手消息，不過仍被人目撃兩人外出約會。至今金敏喜和洪尚秀已合作拍攝6部電影。

金敏喜和洪尚秀因拍戲而發展婚外情，因而備受韓國民眾批評。（Getty Images）

雖然金敏喜和洪尚秀打得火熱，但外界強烈批評這段不倫戀，洪尚秀的元配亦明言不會離婚，認為洪尚秀會回心轉意。曾有報道指金敏喜2017年參與康城影展，受形象受損影響，即使同年勇奪柏林影后，仍沒有品牌願意贊助金敏喜參展服飾，金敏喜需穿上私伙衫參展。2016年金敏喜演出《小姐》（港片名：下女誘罪）後，只參演洪尚秀執導的作品，未知是鍾情出演洪尚秀的電影，還是沒有其他片約之故。

金敏喜2017年憑洪尚秀執導的電影《等一個人的心灣》奪得柏林影展最佳女演員銀熊獎。（Getty Images）

金敏喜與洪尚喜參與各大影展照片（Getty Images）