【黃心穎許志安】鄭秀文fb專頁封面轉黑色　無聲抒發為感情默哀？

昨日爆出黃心穎與許志安於的士車廂內連橫激咀纏綿的新聞，轟動兼震驚全城，並火速成為熱話。全民鬧爆安仔同心穎呢對出軌男女之餘，亦都好擔心安仔的老婆鄭秀文 (Sammi)，以及心穎的男友馬國明。當事人之一的安仔昨晚就緊急召開記者會喊住認錯和鞠躬道歉，坦承自己起了色心，迷失了，犯了不可彌補的錯，自言自己「係一個壞咗嘅人」，並宣布即時暫停所有演藝工作。而事件中的女主角心穎就繼續深潛。馬明昨晚則忍痛開工，繼續拍攝TVB新劇。

許志安與黃心穎車廂激吻事件曝光後，許已率先道歉兼停工，至於黃心穎仍然繼續「潛水」沒有任何回應。（網上圖片）

至於大家最擔心的Sammi，昨晚就將她的facebook專頁封面改成黑色，未知是否代表了她此刻的心情是一片漆黑，抑或是代表了她對安仔經已心死？是在無聲地抒發出自己的心情，為兩人的一段感情默哀？而Sammi的經理人郭啟華，亦同樣將他的fb專頁封面改成黑色，與Sammi站在同一陣線的他看得出是十分心痛Sammi。而一眾Sammi的粉絲和網民亦都好心痛Sammi，紛紛留言為她打氣加油，叫她一定要堅強撐下去。

Sammi嘅Facebook專頁封面轉咗黑色。（fb圖片）

Sammi經理人郭啟華亦同樣將他的fb專頁封面改成黑色。（fb圖片）