【黃心穎許志安】偷食有前科　許志安曾撰信話自己處理感情不當

許志安與黃心穎偷食斷正，有網民回帶過去許志安的情史，發現原來早有偷食前科，而佢亦曾經親撰公開信指自己喺感情路上處理不當，因而為另一半以及其家人帶來傷害。錯完再錯，到底許志安有無心改過？！

Michelle當年透過朋友介紹認識安仔，二人拍拖後曾短暫同居。

余德琳

04年許志安與鄭秀文分手後，許志安於07年與曾任模特兒嘅余德琳（Michelle）拍拖，當時有指Michelle為討好安仔，不惜做牛做馬，成功與許志安拍拖後，暗地向傳媒放風，令一段地下情曝光。拍拖三年，二人分手，有指分手導火線係因為許志安不時密會鄭秀文，並指許志安為逼Michelle搬離愛巢，又cut卡又爆粗。許志安即被被封賤男，有情有義嘅鄭秀文當時即以千字文為許志安護航，坦承曾想過跟相交相知多年的許志安復合，但最終也沒有行動。

細佬由華星年代已經係許志安助手，一直有傳佢暗戀安仔。而安仔曾好幾次喺音樂頒獎禮上，都有公開多數細佬對佢嘅支持。

細佬

而就係同Michelle分手後無耐，任職許志安助手20多年嘅細佬（潘恒章）喺接受訪問時，承認於05年與許志安拍拖，雖然期間安仔一直不認戀情，但他曾在訪問中直認細佬掌握其財政，又要幫他交水費電費兼做司機。2005年他奪得「十大傑出青年」榮譽時，更兩度公開多謝細佬多年來的支持。07年安仔喪父，細佬自稱以契女身份為許父戴孝。直到07年底，Michelle的出現令許志安對其十分冷淡，喺細佬追問下，許志安承認暗交Michelle。細佬為此結束與許志安20多年嘅賓主及情侶關係，並獲七位數字的「遣散費」。細佬接受訪問時，坦言分手後曾想過自殺，但她也沒有憎恨對方，仍維護他是好人。

韓紅醉吻許志安後，二人關係依舊，仲合唱咗一首《相愛多年》。

韓紅

05年許志安與國寶級女歌手韓紅喺香港食完宵夜後，被影於街頭相擁，而女方更主動獻吻，照片令唔少人十分震驚，事後兩人都澄清兩人是兄妹的關係，而許志安解釋當時韓紅飲醉，佢只係扶對方上車，剛好角度重疊，先被誤會係接吻。

