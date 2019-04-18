【這就是街舞】吳建豪加盟第二季做導師 不重名次重過程

內地綜藝節目《這！就是街舞2》於近日公布4位隊長名單，除上一季的隊長易烊千璽、羅志祥及韓庚「留任」之外，吳建豪（Vanness）確認加盟新一季擔任明星隊長。

首次參加《街舞２》的吳建豪初初也有些緊張：「因為不了解過程，但是最大的收穫就是可以專心地跳舞，感到興奮跟開心。」

有「時尚舞王」之稱的吳建豪曾與許多國際編舞老師合作過，包括Justin Timberlake、Christine Aquilera的御用舞蹈老師Lyle Beniga、艾美獎最佳編舞得主Tessandra Chavez、舞蹈名師Brian Puspos等，舞技備受認可和稱讚。得知今次會同多年的好友小豬羅志祥一齊擔任《街舞２》隊長時，他直言：「兩個人很早就認識，很期待可以跟他一起吵鬧。」令網友翹首以盼「豪豬Battle」，吳建豪更大賣關子：「有機會的話，什麼都可以。」

新一季《這！就是街舞》由易烊千璽、吳建豪、羅志祥以及韓庚擔任。

幾位隊長同場競爭，對於團隊是否能獲得第一名，吳建豪更希望大家可以好好享受過程，「第一名大家都希望，也都想得到好成績，但重點是現在，帶他們享受過程比較重要，希望他們可以更愛跳舞。」雖然節目每次都錄製到凌晨，但吳建豪表示一點都不辛苦，「沒有辛苦的地方，就算錄到凌晨都不辛苦，因為是自己喜歡做的事情。」更打趣地回應：「這！就是熬夜。」