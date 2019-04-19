【開心速遞】群姐少女時代靚相出土　原來係氣質美女多人追

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面有多個角色都好有人氣，除了主要演員的演出吸引之外，就連一些配角的小角色都有得發揮，人物性格一樣鮮明有特色，其中一個例子就是群姐 (許思敏飾) 喇。雖然群姐在該劇只是接龍集團入面一個卑微的清潔姐姐，已經上了年紀並非青春少艾的靚女，不過她卻深得觀眾同網民的喜歡。因為每次群姐出場的戲份都好搞笑，令大家睇得好開心，她的英名文Isabella就已經是一個笑位。

群姐喺《開心速遞》經常有搞笑演出。(電視截圖)

其實群姐後生時亦是靚女一名，近日有一張群姐少女時代的照片出土了，相中的她留有一把one length長曲髮，戴着當時流行的圈圈耳環，青春無敵，笑容溫柔甜美且充滿自信，身材苗條，相當吸引。相信當年的群姐就正如她在劇中的一句對白，擁有「白滑嘅胴體同曼妙嘅身軀」。《香港01》訪問了群姐問她那張相是甚麼時候影的，她說：「喺我18、22嗰時影嘅，確實係幾多歲就已經唔記得喇。(你咁靚女咪好多男仔追囉？) 梗係啦，你咁樣問我嘅話。後生女係會畀男仔撩下，好正常嘅，唔知佢哋係咪追我。」

群姐後生時好靚女呀！

一齊重溫下群姐喺劇中嘅演出：