【勝利醜聞】鄭俊英崔鍾訓被指3年前輪姦好友　受害人明提出起訴

韓國娛樂圈醜聞「勝利門」雖然轟動亞洲，而鄭俊英亦已因偷拍和散播性愛影片，被移送至檢察方受審，但警方未能肯定鄭俊英等人有否在女性非自願情況下，與對方發生關係。今日（18/4）韓國SBS funE報道，有女性確認自己被鄭俊英聊天室的5名成員強姦，決定明天向警方提交訴狀。

鄭俊英因偷拍和散播性愛影片，被移送至檢察方受審。（視覺中國）

自稱受害的女性A某接受SBS funE訪問，表示2012年認識鄭俊英，2016年鄭俊英舉行簽名會後，與鄭俊英、崔鍾訓等5人在酒店一同把酒談歡，期間雖然略帶醉意，但她認為當中有兩名藝人，加上5人之中有相識多年的朋友，所以未有加強戒備，但沒多久A某便失去知覺。醒過來的時候，A某全身赤裸，而崔鍾訓則躺在旁邊嬉笑，然而A某完全不記得失去知覺後發生的事，有人甚至以開玩笑的口吻要求與A某性交，A某斷然拒絕，並從他們手上取回內衣，穿上衣服後離開酒店。

崔鍾訓早前被指控在美國迷姦女性。（視覺中國）

A某表示，由於當時十分驚慌，所以未有了解情況便離開酒店，直至最近「勝利門」事件爆發，網上出現鄭俊英、崔鍾訓等人疑似性暴力的對話，A某確認影片、照片、聊天室內容，確定自己是受害人，雖然感到羞恥，但苦惱了一個月後，最終決定明天起訴鄭俊英等五人。A某坦言：「我當他們是好朋友，但他們只當我是玩具，實在太羞恥和辛苦了，希望他們能受罰。」崔鍾訓關掉電話，未能取得聯繫。