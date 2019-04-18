【鄭秀文許志安】黃心穎IG密晒名牌戰利品：我係好活在當下嘅人

黃心穎近年備受公司力捧，收入大增當然要對自己好啲，買品牌絕不手軟。

與人夫許志安後偷食後，黃心穎連日來猛烈批評，形象大插水，無論係代言廣告抑或參演劇集都即時連人一齊放入雪櫃。對於被指搭上人夫，有網民認為黃心穎此舉純粹係好勝、貪慕虛榮。是否屬實，相信只有當事人最清楚。不過就佢經常喺IG晒名牌嘅行徑，其實都甚為港女，而佢仲曾經公開表示過：「我好大使，佢（馬國明）養唔起我架。因為我嘅理念係你都唔知人生幾有長，呢刻我鍾意嘅都會盡量買俾自己，我係好活在當下嘅人。」係未暗示馬國明唔夠富貴？定預計到自己遲早會出事，所以早買早享受呢？！

只要一有放假，黃心穎都定必外遊，去到外地，連佢自己都話「無理由唔振興經濟」。

30歲嘅黃心穎入行7年多，有樓又有車，本身已60萬Jeep越野四驅車代步嘅佢，去年以120萬入手白色保時捷跑車，而佢當時亦承認係因為工作收入大增，故換車獎勵自己。除咗車同樓之外，試過被影到同媽媽於名牌LV買到一袋二袋嘅黃心穎，亦曾於IG分享其價值7萬元嘅Hermès Birkin Bag、CHANEL J12手錶，仲話「做人有時就係要寵壞下自己」。而偷食當日，黃心穎身穿嘅BALENCIAGA近期頻頻出現喺佢身上。

CHANEL J12手錶約兩萬多，對黃心穎嚟講好濕碎。而佢當時入手嘅理由係：「同我人生第一隻米奇錶太似所以唔買唔得」呢個藉口真係無得輸。

早年以Jeep越野四驅車代步嘅黃心憤，去年以120萬入手白色保時捷跑車。

除咗港女必備品牌之外，潮牌Vetements、SUPRME亦不時可以喺黃心穎身上發現，無論係衫、褲、帽都有，早前LV X SUPREME圍巾，炒價約為一萬多元，黃心穎亦都有條。另外，有指之前馬國明曾買下約20多萬嘅Boucheron鑽戒送予黃心穎作為訂情禮物。

LV聯乘SUPREME頸巾。

有指黃心穎手上嘅Boucheron鑽戒係係馬明送嘅。