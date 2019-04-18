【亞洲達人秀】台灣魔術師簡綸廷奪冠　朱古力變扭計骰淘寶都有賣

《亞洲達人秀》（Asia's Got Talents）第三季於4月11日進行總決賽，入圍組別有9組，其中有3組來自台灣，最後並由來自台灣的魔術師簡綸廷（Eric Chien）獲得羸得冠軍，奪得美金十萬（約港幣78萬）的獎金。在最後決賽中，他與15歲來自馬來西亞的「人腦計算機」Yaashwin Sarawanan進行決鬥前，他還邀請了評審David Foster上台協助演出。最後，他亦憑著使用David Foster的手機照相功能，精準預測出抽出中的底牌花色，讓現場評審以及觀眾戚戚驚奇。

《亞洲達人秀》（Asia's Got Talents）得主台灣魔術師簡綸廷，其實大有來頭。（網上圖片）

其實今次奪得《亞洲達人秀》冠軍的台灣魔術師簡綸廷，早已是國際魔術界有名的人物。就在去年，他就已經憑撲克牌（啤牌）的魔術，羸得2018年，有「魔術界奧運」的稱FISM國際魔術大賽（2018FISM World's Champion），同時他也是比賽創辦70年以來，首位奪得全場總冠軍的亞洲選手。

簡綸廷是2018年FISM國際魔術大賽全場總冠軍。（網上圖片）

除了他在《亞洲達人秀》決賽中表演的啤牌魔術外，最令觀眾及網民稱奇的，肯定是他在總決賽中表演的「M&M's 朱古力變扭計骰」的魔術。在Youtube的影片留言區，更有網民留言開玩笑，指「簡綸廷在比賽中作弊，其實他用了真的魔法來表演。」同時也有網民留言表示中國內地「淘寶網」亦有扭計骰變朱古力豆的魔術道具出售。不過，由朱古力變扭計骰和扭計骰變出朱古力豆這兩個魔術，似乎也略有不同。

有網民即時找出內地拍賣網，扭計骰變朱古力豆的魔術道具。（網上圖片）