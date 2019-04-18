木村拓哉接受內地節目訪問　唔介意做偶像派：無必要改變他人想法

早前頻頻去內地掘金甚至開通微博嘅木村拓哉，去年曾預告接受了內地清談節目《十三邀》。節目日前終於播出，木村罕見分享自己嘅人生以及愛情觀。

「愛要考慮對方，這才是愛吧，戀愛的時候，可能還是自己第一 ，但昇華為愛的時間，最重要就不是自己了。」

節目中，主持人許知遠提到木村拓哉出道20多年，但至今仍有人視他為偶像派而非實力派，木村拓哉認為呢個只係他人的想法。「我完全不會想要和他們爭執 ，覺得沒必然改變別人的個人想法。」他又認為雖然外界一直認為佢表現優秀，但其實都係因為身邊嘅人太專業所致，令佢有感要更專業先可以。對於自己曾經帶動潮流、影響唔少人，木村拓哉坦言十分意外，但從未擔心過會失去影響力，甚至覺得「失去就失去吧」，因為自己係一個活在當下的人，但佢並補充，由於自己有一定影響力，所以言行會特別謹慎，明知自己做唔到嘅就一定唔會講出口。而對於「衰老」，木村拓哉表示從未感到恐懼，因為有認識嘅前輩就算80歲都充滿魅力。

入行多年，木村認為自己生活仍然真實，同普通人生活沒有什麼不同。

整個訪問中，不時都會聽到主持人提及「老」、「大勢已去」等字眼，但木村大神就全程從容不迫，就算係當被問到如果再有機會開8萬人演唱會時，會唔會有壓力，佢完全唔需要考慮就話「肯定做唔到，因為沒有那個價值了，現在只會盡力做自己做到的事，從不留戀過去，關心更多的是今天要做什麼，明天要做什麼，人活著才有意義。」



名利對於現階段的木村拓哉來說，似乎已經唔係咁重要。

節目中，雖然未有提及SMAP，但當主持人提到友誼或許會因為時間而變淡時，木村認為只能接受「 因為唔係突然結束，在不斷去接受的過程中，如果仍然係發生，那也只能這樣，然後調整好心態，可以繼續向前就繼續向前。」問到人生最痛苦難熬時刻，木村細想了一會，表示：「一此被歪曲的事實被傳得人盡皆知的時候，即使不斷澄清，也沒法改變什麼，那段時間很痛苦，但都已經過去了，現在基本上不會再有。」



《十三邀》全長50分鐘，木村大方談及自己嘅事業、愛情以及人生觀。

從影多年，木村雖然有唔少角色深入民心，但佢就話其實好多角色都係經理人團體以及工作幫佢挑選。「我並沒有特別想演的角色，因為並非餐廳的Menu，自己能有選擇權。」雖然木村今年憑作品《無限之住人》出席康城影展，但原來佢從來都無打算往外國發展。「比起要怎樣發展，我更喜歡順其自然的相遇，比起我自己，身邊的工作人員更會考慮我的發展方向，我唔會去諗我一定要做這樣的事。」

