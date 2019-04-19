丫頭孖鄧紫棋唱《泡沫》　娃娃音擊敗高音效果意想不到

台灣藝人丫頭（詹子晴）出道13年，除了專注演藝事業之外，其台式手搖飲品店生意亦愈做愈旺，早前更選擇在香港開其海外第一間分店。時不時來港巡查業務的她，近日就再次來港工作兼娛樂，期間還相約一班星級好友齊齊唱K，包括G.E.M.（鄧紫棋）﹑何超蓮等人，而她更大膽地挑戰G.E.M.的名曲《泡沫》，一把娃娃聲聽到在場人士哭笑不得，最後連G.E.M.想補救都補救不了。

丫頭來香港同星級好友唱K。（網上圖片）

丫頭更直言害到G.E.M.都唱不到這首歌。（網上圖片）

眾所周知丫頭招牌式娃娃音是她的特色，唱起任何歌起來都會瞬間變成兒歌似的。在今次聚會中，她就懶理旁人的眼光挑戰好友G.E.M.的《泡沫》，當唱到「你的慌言基於你還愛我…」這一段「喔～喔～」音的時候，G.E.M.就冇眼睇當場笑到見牙唔見眼，還不停搖頭。眼見丫頭如此盡力傾唱，G.E.M.都立即出手拯救齊齊合唱，她嘗試唱出原本的Key，沒想到敵不過丫頭的娃娃音，最後都唱不下去，她自己都有感不好意思，在旁的何超蓮更笑道：「第一個把原唱毀掉的。」而丫頭亦忍不住大笑Say Sorry話唱毀了這首歌：「我居然害原唱唱不上去，我對不起你。」十分好笑。

G.E.M.不停聽到大笑。（網上圖片）