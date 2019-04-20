樂迷揭吳青峰有預言能力？　新歌《歌頌者》推出後即奪iTunes冠軍

吳青峰以新作「歌頌者」奪下《歌手2019》亞軍，也唱出從團體到單飛15年星路的心聲，上架立刻空降iTunes排行冠軍，問起最欣賞的歌頌者？他說是已逝的美國歌手Jeff Burkley，「覺得他用生命在唱歌，人跟音樂是在一起的，而且充滿靈魂。」

有趣的是新歌藏有彩蛋，其中一句歌詞「我想我很適合 當一個歌頌者」讓人記憶猶新，原來是他以「小情歌」的歌詞發想創作，「寫完歌才發現，『我想我很適合當一個歌頌者』這句其實早在當初就寫到了自己的心情，回望這10幾年，沒錯，我的確很適合當一個歌頌者。」粉絲意外發現他具有寫歌預言能力，對此吳青峰謙稱唱功沒有很好，「我不是一個唱歌技術、質量很高的人，但對這世界有自己的歌頌方式。」

MV故事呼應他無悔地用生命唱着歌，描述一位樂於付出的男人對於周遭的人、事、物都給予關心，而當自己臥病在床，這些感恩的受助者回過頭來協助他，特別請來「少年PI的奇幻漂流」副導助理、拿下美國獨立製片人影展最佳女導演獎的導演黃婕妤助陣，對於MV主角的付出，吳青峰認為樂於付出是種生活態度，而非刻意。

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