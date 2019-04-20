Adele宣布與老公Simon Konecki分居結束8年情　將共同撫養兒子

英國樂壇天后Adele憑藉渾厚動人的歌聲深受粉絲喜愛，當年一首《Someone Like You》唱出心底的情傷，這位巨肺天后近日突然宣布與老公Simon Konecki已經分居，令不少歌迷大感惋惜。

Adele一向低調處理感情事，甚少與老公Simon合照。（網上圖片）

一向低調處理感情事的Adele透過發言人發聲明公布消息：「Adele與她的伴侶已經分開，兩人會繼續以愛共同撫養他們的兒子。一如既往，他們希望外界尊重私隱，之後不會再回應此事。」

Adele婚後將更多時間放在家庭，已經有幾年未有推出新作。（視覺中國）

Adele與Simon在2011年相戀，並於翌年公開戀情，更誕下兒子Angelo，一家三口非常幸福。兩人在2016年秘密結婚，但直到2017年2月Adele憑《25》奪得《格林美音樂大獎頒獎禮》「年度最佳專輯」時，在台上開心大喊：「老公！」才正式公開兩人已婚的關係。Adele老公曾是金融界人士，兩人相戀後，每次Adele出席頒獎禮，Simon都陪伴左右，溫馨又甜蜜！

Adele在《格林美音樂大獎》完美地演繹《Hello》，為頒獎禮開場。（Getty Images）

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Adele的每張專輯都以年齡為主題來命名，在推出《19》、《21》和《25》三張專輯後，今年30歲的她遲遲未有新作。她在前年完成全球巡迴演唱會後全面停工，專心照顧家庭。Adele與老公最後一次公開露面，是今年1月齊齊到洛杉磯欣賞Elton John的演唱會。可惜這段感情未能走到最後，兩人最終還是分手收場。

雖然Adele只推出過3張專輯，但獲獎無數。（Getty Images）