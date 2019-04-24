【專訪】《延禧》高貴妃自認唔惡　譚卓自豪生得靚被挑中演奸妃

從前大多飾演奸角的演員在戲內沒有好下場之外，在戲外的他們都均不受歡迎，甚至於遭到觀眾指罵，就好似李明啟（《還珠格格》容嬤嬤）﹑關菊英（《溏心風暴》王秀琴）﹑王琳（《情深深雨濛濛》王雪琴）…不過時代已經轉變了，現今飾演奸角的都幾乎殺出一條血路，愈討厭觀眾就愈愛，就好似去年一部宮鬧劇《延禧攻略》的高貴妃（譚卓飾），嬌艷做作霸道的人設大受歡迎，令她紅遍兩岸三地。 有幸地譚卓接受《香港01》訪問，大談演「奸角」的樂趣，過程中她不畏言自讚自己「貌美」先演到這類型角色，幽默可愛的性格令現場工作人員都開懷大笑。原來高貴妃私下是多麼的活潑又可愛，令是次的訪問在歡笑聲中順利完成。 場地提供：香港JW萬豪酒店 珠寶提供：Boucheron 剪接：吳宇峰

譚卓因為華陽夫人（左）﹑高貴妃（右）而在香港打開了知名度。（網上圖片）

「高貴妃」「華陽夫人」都是可憐人

假如要用一個詞來形容譚卓的話，我會用「幸運」來形容她。因為出道至今十年首拍電視劇的她就紅遍大江南北，創造自己另一個演藝事業高峰。繼《延禧攻略》的高貴妃之後，她再拍同類型劇集角色在《皓鑭傳》中飾演聰明奸詐的秦國華陽夫人，然而這兩部劇亦相繼在香港無綫免費台播出，同樣地創下高收視話題不斷，香港人對這一位美麗奸妃留下了深刻印象。

譚卓覺得「高貴妃」和「華陽夫人」均是可憐的人。（梁碧玲攝）

一個（高貴妃）囂張跋扈一個（華陽夫人）聰明做作，雖然個性不一但她們均是為了目的可以不擇手段。對於這兩個女人譚卓絕不會羨慕她們，反而覺得她們是可憐的：「其實我覺得她們兩個在自己這種處境之下都是蠻可憐的人，但是她們身上就好像華陽夫人的堅韌﹑智謀是個有謀略的人。其實高貴妃她是比較單純的，每個人身上都有一些屬於自己的特質。而過於用心計去追求想得到的東西，即便得到了其實也是很辛酸的。」

好多時候導演選演員都睇中她／他身上有角色的影子，然而她接二連三獲得于正的邀請，不禁令人想像難道譚卓都是屬於嬌情強勢之類的人？面對這條問題的時候，譚卓都深思幾十秒笑道：「不知道我沒想過，我是有時候比較粗線條（大喇喇），有時候考慮比較細。應該不是吧！」期間她還瞪大眼四周觀看工作人員的反應：「我是強勢的女生嗎？」即令在場人士笑開懷，幽默的對話可見她是多麼的可愛，難想像她是難相處之人呀！

譚卓認為演奸妃首要條件是「靚」，說笑地讚自己擁有這個條件才被選中演出奸妃角色。（梁碧玲攝）

因為「靚」才被選中做奸妃

過去一直在電影界﹑話劇界發展的譚卓一直好少接觸電視劇，因為一個機緣巧合之下同內地金牌監製于正一拍即合，就為他獻出人生第一次拍攝首部電視作品《延禧攻略》，過程中她亦不考慮太多，極快速看完劇本就一口答應：「我覺得《廷禧》這個劇本非常好，劇本是一劇之本是最重要的，這是我在接戲的時候是很看重的一點，我要先看這個劇本是否好，然後這個角色在裡面是否成立，人物是會自動浮現出來，我覺得劇本有很大的功勞。」可見她大喇喇的個性作出這一個決定是明智的選擇。

出道十年幾乎沒有拍過古裝劇的她，對於第一次拍攝古裝內心其實是無比興奮的。而且她更是演一位為所欲為高高在上的貴妃，對她來講是非常爽的：「我覺得特別好玩，而且在那個之前也從來沒有演過，演了高貴妃之後，于老師覺得看我演壞人好開心，所以他後面有很多一系列演壞人的角色都問我有沒有興趣，所以後來才去演華陽夫人。」可見她的表演是成功的才獲得嘗析。

譚卓快速睇完劇本就決定接拍。（梁碧玲攝）

往往被選中做奸妃角色，首要條件一定是樣貌出眾，對於這一點譚卓亦似乎讚同，更不畏言講笑一連兩次演出奸妃角色皆因自己有貌美條件：「我覺得最大的原因可能是貌美吧！因為有時候往往這種壞女人的形象，可能她外型看起來比較容易關注到，長得比較漂亮可以利用這些手段去達到一些目的。」她的確講得沒有錯，過去歷史亦屢次印證了何謂「紅顏禍水」一說，就好似夏朝的妹喜﹑商代的妲己﹑周朝的褒姒…位位都是利用天生漂亮的條件勾引君王，從而令國家加速走向滅亡之路。

譚卓的眼睛相當會演戲令人印象深刻。（網上圖片）

從來不怕被角色定型

有睇《延禧攻略》的觀眾都知道，高貴妃在劇中除了横行霸道、氣燄囂張的行勁令人討厭之外，其次就是她那一雙炯炯有神的大眼睛特別令人神憎鬼厭。特別在於她瞪著別人說話之時，就好似她懷疑富察皇后（秦嵐飾）同純妃（王媛可飾）疑搞同性戀時候爆出一句：「若想累積好名聲啊，就要一輩子做好事，若有了絲毫的污點，那可就是大廈傾斜。」令人恨不得對她吐罵幾句。

眼睛會做戲絕對是她一大特色，但這一個特色她從來不會選擇模仿其他演員，而是自己自研，皆因她不想有其他人的影子投射在自己身上：「我在演戲塑造自己角色的時候不太會去看其他同類型角色的表演。因為我還是希望有自己的創造然後不想去模仿。其實我看的戲很少是因為防止那個東西會進來，不自然的帶到身上。」聽到她這一番說話就知道她是對表演有要求的人，天秤座的她的確心思細膩，會處處站在不同角度去想。

譚卓自認從來不會模仿他人演戲。（梁碧玲攝）

對好多演員來講最怕的事情就是被角色「定型」，當成功塑造一個角色令觀眾留下深刻印象之後，往往在出演其他角色時都容易令觀眾出戲，就好似李若彤永遠就是小龍女﹑葉童永遠就是許仙…但譚卓就反而不在乎：「我還好我沒有這方面的顧慮，我從來沒有想過，因為對我來說我是比較簡單的一種人。我碰到這個角色這個劇本，然後我對這個角色有沒有感覺，對這個劇本有沒有希望，就是這樣僅此而已不太想其他。」

譚卓不在乎「流量演員」的標籤。（梁碧玲攝）

不在乎「流量演員」標籤

近年內地娛樂圈不斷出現「流量演員」一說，意指他們是靠人氣支撐收視，而不是靠實力。而譚卓一夜之間走紅，外界亦難免將她同「流量」兩字聯繫，對於這一點她亦似乎不介意，認為時間會講出真相：「我其實不太在乎這一些。因為那一些所謂的標籤或怎麼的定義都是別人給的，第一個我真的沒有在乎它可能會對你產生甚麼樣的影響，第二個我覺得最重要的是做自己，因為真實做自己是最舒服跟最長久的。至於你是甚麼你是誰甚麼樣子，都會隨著時間給出一個答案來的。」幾次的回答她都不在乎外界的看法，想自己所想走自己所走，不愧流著東北人硬朗的血液。

譚卓身上不自覺地散發自信美。（梁碧玲攝）

有人話天秤座的女生天生擁有一種魅力，身上總會閃出一度光芒非常吸人眼球的，今次譚卓就令我非常相信這一點。因為她的自信令我非常仰慕，在拍攝過程中她自動自覺進入角色，非常自信地去做自己，活在自己的世界中不停擺Pose令拍攝非常順行，那一種的自信美會令人無法拒絕再三欣賞她。