韓國新晉男團MustB遭遇嚴重車禍　司機兼經理人證實死亡

韓國新晉7人男團MustB今日（21/4）遭遇致命交通事故，當地時間凌晨約3時40分，MustB完成大邱演出，乘坐保姆車前往首爾奧林匹克大道蠶室方向時，在首爾橋和汝矣島橋交界撞向道路旁邊的護欄，36歲司機兼經理人孫某受重傷，被送往梨大木洞醫院搶救，惟最終宣告不治，另外組合成員金某受重傷，而3位MustB成員和1名工作人員則受輕傷，眾人分別送往3間醫院接受治療，而其餘3名成員則在事故前經已下車。

新晉男團MustB今日凌晨在首爾遇上嚴重車禍，造成一死一重傷。（網上圖片）

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韓國媒體指出，MustB完成大邱演出，回到首爾宿舍途中遇上車禍。警方目前對肇事車輛黑盒進行分析，並沿着疲勞駕駛方向進行調查，警方亦會向MustB成員了解事發原因。MustB由SIHOO、TAEGEON、SUHYUN、SANGWOO、DOHA、HAWOON、WOOYEON組成，今年1月21日以《I Want U》一曲正式出道，其中SIHOO曾是BTS防彈少年團的伴舞。

多名救護人員到場支援，合力從保姆車抬出傷者。（網上截圖）

從新聞片段畫面可見，路邊護欄被撞到變形。（網上截圖）

過往有不少韓團因車禍受重傷，最令K-pop迷印象深刻的是2014年Ladies’ Code遭遇嚴重交通事故，成員高恩菲和權梨世傷重不治，而昭政亦受重傷。今次MustB交通事故，再次引起韓國民眾對演藝界工作量過多，影響工作人員精神狀態，導致交通事故頻發的現象。