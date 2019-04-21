陳展鵬IG post一家三口相宣布囡囡小豬比經已出世：佢似嘔緊白泡

本地娛樂圈又添一名豬B喇！陳展鵬 (煎Pan) 與太太單文柔 (Pheobe) 於去年10月13日奉子成婚，今年4月他們的愛情結晶品出世了！今日上午呢位新任爹地煎Pan就於他的IG post了一家三口的溫馨靚相，宣布囡囡小豬比已經誕生了，他留言表示：「Welcome to our home，小豬比來了！」而前日 (19日) 正是他太太Phoebe的29歲生日，在生日期間迎來新生命的降臨，今次真是雙喜臨門，相信這亦是Phoebe最佳的生日禮物。

兩人於去年10月13日大婚。(資料圖片)

據悉，Phoebe今次是剖腹產女，她會以母乳餵哺囡囡。小豬比的英文名取名Quinta，是一名開心BB經常笑，逗得爹地媽咪好開心。煎Pan同Phoebe一看見囡囡便感到好滿足，又大讚囡囡好可愛，暫時看不出來是似爹地還是媽咪多些。Phoebe還透露老公煎Pan全程陪產，也有幫小豬比剪臍帶，煎Pan更搞笑地形容身上仍有羊胎水的囡囡狀似「嘔白泡」，又問囡囡的頭髮為甚麼是攣毛的，令打了麻醉針，生B生到迷迷糊糊的Phoebe聽到都忍不住笑了。其實昨日Pheobe於IG post她老公跟她慶祝生日的相時，已被發現她的巨肚消失了，原來當時她和老公已經正式榮升了做父母喇。

昨日Phoebe post嘅慶祝生日相入面，佢個巨肚已經消失了。(ig圖片)

一齊重溫下呢對新任爸媽嘅甜蜜幸福靚相啦！