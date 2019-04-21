【黃心穎許志安】黃浩然驚聞《法證IV》要重拍　傳爆粗鬧浪費心血

黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻事件轟動全城，全城怒罵呢對出軌男女，兩人要即時停工，安仔9月的演唱會宣布取消，心穎拍好將要播出的無綫新劇亦要抽起，其他工作亦被他人取代，復工無期，演藝事業凍過水。其實做錯事受到懲罰天經地義，奈何因為心穎今次的事件還影響到其他藝人，與她在新劇或節目中合作過的張振朗、黎諾懿以及黃浩然等，亦慘受牽連。

安心事件轟動全城。

心穎早前已拍好了4套新劇仍未播出街，包括《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》和《法證先鋒IV》，原本接棒《鐵探》播出的《堅離地》已首當其衝被抽起了，有傳該劇的男主角張振朗為此嬲到震。而最新消息是指備受TVB重視的年度重頭劇《法證IV》亦有可能需要延期播映。據悉，該劇雖然不會被抽起唔播，但就好大機會剪走心穎的戲份，由另一藝人接替她的角色再補拍。心穎於《法證IV》飾演一名記者妹，不是主線人物，只算是第三女主角，她與黃浩然以及鄭希怡有三角感情戲份，而黃浩然最終選擇了心穎。

黃浩然同黃心穎於劇中有感情線。(ig圖片)

如果真是要補拍，最大影響當然是與心穎最多對手戲的黃浩然了。早前黃浩然與心穎就特地飛到台灣為該劇拍了一星期外景，他亦有Post相到ig分享，而兩周前劇集亦已正式煞科。據工作人員爆料表示，黃浩然得知「安心」出軌事件之後即嬲到出煙，更發晒脾氣爆粗大鬧浪費他的一番心血，重拍的話那麼之前所演的都是白做了。黃浩然就以不在港為由並未有回應有關傳聞。他的IG亦有不少粉絲同網民留言鬧心穎。

黃浩然同黃心穎早前一齊去台灣拍外景。(ig圖片)

另外，有指黎諾懿主持，心穎也有份演出的旅遊節目《懿想得到》，已收到負責贊助的馬來西亞旅遊局表明不想用心穎，故無綫有計劃安排由楊明頂上代替心穎。身在哥倫比亞拍《打工捱世界III》的黎諾懿就表示自己唔清楚，要等公司通知。

黎諾懿個新節目都可能會受到影響。(IG圖片)

一齊睇下黃浩然拍《法證IV》嘅花絮相，同埋佢ig嘅相，有啲仲有心穎喺入面。