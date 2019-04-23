【拜託了冰箱】王嘉爾「硬核減肥法」網讚超強　成功練就鋼條身材

作為明星往往為了有亮眼的好身材，都有自己一套的減肥方法。就好似潘瑋柏的「黃金8小時減肥法」﹑吳謹言的「631 飲食法」﹑張嘉倪的「中藥減肥法」…而近日港人韓星Jackson（王嘉爾）就在節目《拜託了冰箱》第五季中，亦大方地分享其減肥心得，透露這一套「硬核減肥法」再加上運動就可以練成完美身材，網友們一聽見都直呼他自制力太強，更馬上嘗試跟他學習添。

王嘉爾主持《拜託了冰箱》，主動公開減肥方法。（網上圖片）

在近日的《拜託了冰箱》節目中，主持人之一的何炅就討論到減肥這個話題，他就好好奇地問道Jackson有否嘗試減肥。他就二話不說透露在2015年的時候，有感自己的臉部屬於比較圓的那一類，覺得自己胖胖的，所以就在那個時候他下定決心減肥，並表示自己自研了一套減肥法：「我去年一年都沒有吃澱粉，除了澱粉我什麼都吃。所以牛肉﹑芝士什麼都吃，只是不吃澱粉。我覺得你不吃但你不運動，這樣瘦下來是不夠你運動吃的這麼漂亮。」所以在維持正常飲食（除澱粉之外）同運動雙管齊下，先有他如今鋼條型的好身材。難怪Jackson不時在社交網站大方分享爆肌照，強勁的二頭肌﹑腹肌﹑胸肌都令人讚嘆，絕對是小鮮肉藝人中好身材的佼佼者。

王嘉爾在2015年時覺得自己好肥，所以在當年就下定決心減肥。（網上圖片）

因為自己的堅持所以練就如今的好身材。（網上圖片）

網友們一聽見他一整年都無吃過澱粉類食物都驚呆，覺得在自我管理方面他做得非常好，同時亦覺得他已經屬於瘦的一類，無謂再如此極端去減肥怕影響健康「已经很棒不用再瘦」﹑「一點兒都不胖」﹑「根本沒胖過吧」…叫他多吃一點。正因為如此極端減肥，亦令他身旁工作人員同媽媽都擔心他身體出現問題。所以一有時間回家，他的媽媽就會做好準備：「一回家整個桌子都是菜，你要不要吃要不要吃。」媽媽想他多吃一點以免影響健康。

他亦講家人怕他身體出現問題，所以不停叫他進食。（網上圖片）

事實上，所謂的澱粉類的食物都是屬於高熱量型的，例如番薯﹑馬鈴薯﹑玉米﹑糙米…的確是會令人發胖的。不過如果長期不吃這一類型的食物，其實會影響健康，因為畢竟碳水化合物是提供能源給身體的關鍵，高強度的運動亦絕對需要碳水化合物的配襯，不單只是靠蛋白質的攝取。Jackson這一套「硬核减肥法」要再三好好研究先可，以免影響身體。