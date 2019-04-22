【黃心穎許志安】曾經背負出軌罪名　裕美：我冇資格去批評任何人

裕美今日（22/4）現身支持在中環舉行的《4.22世界地球清潔日》啟動儀式活動。裕美表示能夠參與這個活動非常榮幸：「本身自己都好鍾意小動物，又養咗一隻狗，試過有次帶隻狗出去散步時，我隻狗食咗街邊嘅垃圾，導致條腸塞咗，要做手術攞返出嚟，咁所以明白垃圾廢料要好好咁處理，唔應該亂咁拋棄，我哋要愛護地球，減少製造垃圾。」

裕美今日現身支持《4.22世界地球清潔日》啟動儀式，還身體力行清潔香港響應活動。（吳子生攝）

黃心穎有份參演的無綫劇集《堅離地愛堅離地》，原定緊接《鐵探》後播出，但因「安心」事件發生後，無綫決定抽起停播。有份在《堅》劇演出的裕美表示：「當我知道呢個消息時，自己冇諗過套劇出唔到街嘅問題，我只係擔心佢哋4個人有冇事，當佢哋要面對呢單新聞嘅時候，點樣去處理自己嘅心情，當然我哋每個人有時候喺唔同嘅timing，做咗一啲唔應該做嘅嘢，但係自己都係一樣，所以我冇資格去批評任何人，但係我覺得發生喺我身上發生嘅事情，當中係有好多原因引發，所以希望佢哋能夠安然渡過難關。」

裕美早前幫日本旅遊局拍攝宣傳短片，機緣巧合學識了剪片，笑言日後自己可以考慮做網紅。（吳子生攝）