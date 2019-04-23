朱韻韻首次踏足紐約未出發先興奮　遇上「紅女巫」即變小粉絲　

去年與倪晨曦簽同一經理人後，朱韻韻（Angel Chu）的KOL 生意密密做到無停手，IG 粉絲人數亦大幅增加，最近她獲邀以香港唯一代表身份到紐約出席化妝品牌的發佈會，這位「長腿KOL」未出發先興奮，因為能見到偶像「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），超級緊張之餘仍不忘合照。

Angel首次踏足紐約好興奮，不忘影靚相留念。

這次是Angel首次踏足美國紐約，因工作關係而成功取得簽證的她表示興奮期待，Angel覺得非常榮幸可以被選中為香港唯一代表出席活動，但其實最令她期待莫過於是可以見到飾演「緋紅女巫」的演員伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）：「我是一個Marvel電影迷，可以見到真人當然是好開心，佢都毫無架子，不斷同我傾計與合照。」

Angel 希望日後可以有更多機會出國，認識各地文化，向更多KOL偷師學習。

Angel除了能看見「緋紅女巫」之外更在活動中與不同國家KOL交流，她透露雖然有一些也工作中見過面，所以她形容有種朋友重聚的感覺：「大家都好nice，幾日的相處已經變成好朋友，我仲邀請佢地去香港玩，自己可以充當導遊。」《復仇者聯盟：終局之戰》即將上映，有幸接觸其中一位「復仇者」的，會否有機會談到劇情，Angel 笑言：「我唔鍾意被劇透，所以無專登詢問佢有關嘅劇情。」