吳彥祖髮線升至新高點　M字額加白髮令人感嘆歲月不饒人

早前吳彥祖返港，孖住20年前《特警新人類》嘅拍檔謝霆鋒、馮德倫和李璨琛，擔任第38屆香港電影金像獎頒獎禮「最佳視覺效果」頒獎嘉賓，勾起唔少觀眾嘅回憶，大家都盛讚頒獎台上嘅Daniel依舊靚仔，但舞台下嘅佢其實相當隨性，最近有網友喺美國偶遇並上載合照，令人驚覺男神都有崩壞嘅一日，不勝唏噓。

上兩星期吳彥祖專誠返港，現身金像獎舞台擔任頒獎嘉賓。（吳彥祖IG）

有網友24號於網上表示，自己喺美國一間餐廳食飯，見到Daniel喺門口張望但因為滿座而準備離開，網友同朋友衝上前要求合照，Daniel亦友善地答應。非工作時間Daniel以街坊look示人，身穿白色卡通tee，右手拎住紙盒，笑容依舊殺死人。

想當年嘅吳彥祖真係靚仔到令人窒息。（網上圖片）

一樣係長髮LOOK，但去年呢張劇照明顯見到Daniel髮量變得稀疏。（劇照）

不過睇到張相，大家都不禁被Daniel五官再對上嘅髮線吸引視線，44歲嘅Daniel早已有脫髮問題，呢日嘅合照更驚覺髮際線再上升，幾近到頭頂位置，而且仲有唔少白頭髮，令網友慨嘆再靚仔嘅男神都有carry唔到嘅髮型。

網友於4月24日上載呢張同吳彥祖嘅合照，令人驚覺Daniel嘅髮線又再升上新高。（網上圖片）

非工作時間Daniel都無特別整頭，似乎已經接受男人最痛m字額呢個事實。（吳彥祖IG）

側面睇到個M字真係好明顯……（吳彥祖IG）