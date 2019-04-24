「高潮女」Seasun成功翻撻趙世曾　入住海邊別墅外更獲贈豪宅慶生

於TVB真人騷《有樓萬事足》一句「有樓有高潮」轟動全城、被譽為港女典範的「高潮女」鄧湤鉮（Seasun）日前就風騷自爆獲緋聞男友，現年82歲富商趙世曾送她杭州價值過百萬的湖景樓盤做生日禮物，相當架勢！

現年25歲的Seasun前年拍TVB真人騷《有樓萬事足》時爆出不少金句，包括「如果冇樓就唔好白撞。」、「有樓女人先有高潮。」和「要追我梗係要有誠意，準則就是要有一層樓，是表達愛的方法。」等，成功掀起全城話題。一夜成名的她被揭曾獲趙世曾安排她入住「趙苑」，但她突然帶男人返趙苑，最後被趙世曾趕走。

當年言論出位而一夜成名！（網上截圖）

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雖然Seasun因言論出位被圍插，但她年紀輕輕已經是業主，她在2017年以600萬買入筲箕灣300呎單位！她更獲導演青睞，接拍三級片《有罪》，當中有牀戲及裸露戲分。她最近更成功獲緋聞男友趙世曾「翻兜」，她接受《香港01》訪問時更直認：「下個月我要去杭州睇杭州湖邊的樓盤，到時影相拍片做記錄。」

趙世曾多年來不乏女伴！（網上圖片）

Seasun更自爆嚟緊有個MV合作！（資料圖片）

她更發了多張自己陪趙世曾覆診和入住對方位於薄扶林別墅的相片，看來生活過得非常富貴！至於問到感情生活，Seasun就以「#就算想都say no ，還想不想這行撈？」、「#我還是比較重情義的，也不想對不起對我有期望的人」回覆，相信意指自己為為保飯碗，暫時未敢拍拖！

她又獲趙世曾管接管送！（受訪者提供）

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