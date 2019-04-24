【復仇者聯盟4】李佳芯飛甩男友單拖睇：兩日前就已經買定飛

李佳芯於ig大呻「no more」令唔少人以為佢買唔到飛入場睇《復仇者聯盟4：終局之戰》

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映，早前門票公開預售時，戲院出現「打蛇餅」情況，而網站亦一度死機，足見復仇者魅力。本身係飾演奇異博士班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）粉絲嘅李佳芯，早前出席活動時，就表示一定會捧場，不過，今日佢就喺IG上載一張「全院滿座」嘅圖片，並表示「NO MORE」，唔少粉絲即時留言表示「願意讓座」。之不過，李佳芯其後喺接受香港01記者訪問時 ，就表示「已睇」，她解釋ig上的no more是指「no more captin」而並非指沒有門票，亦指「自己早幾日前就買定飛」，問她是否與男友陳炳銓一齊睇，佢就話對方因為要工作，夾唔到時間，所以單獨赴會，睇嚟復仇者嘅威力對李佳芯嚟講都幾勁。

李佳芯原來係奇異博士忠實fans。

《復仇者聯盟4：終局之戰》長達三個小時，為怕錯過任何一個鏡頭，所以李佳芯話自己入場前已先去定洗手間。「其實都幾得意，好似見證住一個朝代嘅完結咁，但又唔會太失落，因為知道將來一定會有新嘅故事出現。」

男友陳炳銓因為工作關係，所以未有同行。唔知李佳芯之後會唔會再入多次場呢？