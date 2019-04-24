【黃心穎許志安】森美脫嫌疑人身份：係舒一口氣嘅

森美今日（24日）出席品牌舉辦的「明星慈善籃球賽」，偕一眾藝人和甲一籃球運動員同場較量，同時為慈善出一分力。森美透露自己生活中很少打籃球：「所以為咗今次嘅比賽，喺過去一個禮拜裏面，我不停咁睇籃球嘅視頻，冇練過波。」

森美指自己中學時很少打籃球，反而是受身為排球好手的消防員爸爸影響而打排球。（陳順禎攝）

早前森美也受「安心事件」餘波牽連，有報導指，有自稱是黃心穎鄰居的人士爆有兩男跟黃心穎過往甚密，其中一位疑似是電台DJ，令常常跟黃心穎合作的森美成為嫌疑人，不過森美回應指在工作以外沒與黃心穎聯絡。直至今日又傳出該名DJ疑是跟森美一同主持節目「公子會」的劉翁（Sunny）。事情發酵至今，森美坦言家人也有壓力：「其實呢件事開始嘅時候，當然我聽到就好意外，嗰陣時都即刻出嚟回應話嗰個唔係我。我答晒所有媒體，講咗嗰個唔係我喇，咁我都無嘢嘅。但係我慢慢發現呢幾日，我太太、我仔女，佢哋身邊嘅朋友睇到啲新聞問佢哋，對於佢哋嚟講都有壓力㗎，對於呢樣嘢我係覺得點解要令到佢哋擔憂呢？所以今日再有記者朋友問我嘅時候，我都重申，嗰個唔係我。」

安心事件爆出，令到不少人受牽連，想不到連森美都有份。

森美又續說：「今朝早有記者朋友報導話『唔係森美嚟㗎』，嗰刻其實係舒一口氣嘅，因為我都唔需要同親戚朋友再多講，希望佢哋明白，減低咗佢哋嘅疑慮，少啲壓力。至於講到其他人嘅話，我將心比己，我都明白當中嘅苦惱，所以我都不作多嘅評論。」而森美直言自己都有傳短訊關心一下劉翁。

森美指希望給空間當事人是最重要，因為是他們的事。不過他說自己跟黃心穎姊姊黃心美都有聯絡，有新聞涉及森美，黃心美都會send短訊給他，並講「唔好意思」。（陳順禎攝）

至於今早在做電台節目時，森美疑似向太太公開示愛，他笑指：「唔係示愛，只不過係可能我真係減輕咗個壓力，因為其實由呢個新聞開始，由涉及到我嘅時候，到依家，我不期然個心係有啲壓力喺度，直到今日新聞出咗話唔係森美嘢，個壓力冇咗嘅時候，我partner都覺得我個人唔同咗，輕鬆咗，講多咗，冇話特登，係個心自自然然地放鬆咗，唔係特登示愛嘅。」