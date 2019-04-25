羅天宇爆自己對陽光敏感　拍外景曬傷：琴日隻手腫到豬手咁

羅天宇出席「明星慈善籃球賽」，與森美、翟威廉、周志康和蘇皓兒等藝人，跟甲一籃球運動員一同在運動較量兼為慈善出力。羅天宇接受《香港01》記者訪問時，透露自己原來對陽光敏感，昨天拍外景時手被曬傷：「琴日腫到成隻豬手咁，好彩今日搽咗cream退咗啲，所以今晚就可以打到籃球。」羅天宇形象非常陽光，想不到原來竟然對陽光敏感，他指：「好多活動都做唔到，最主要係拍外景，因為拍外景好多時都會長時間喺陽光底下。」

羅天宇參加「明星慈善籃球賽」，一展身手。（陳順禎攝）

羅天宇現正拍攝《降魔的2.0》，原來他是第一次拍「打戲」：「拍完個成功感好大，因為有時啲動作都唔係咁容易做㗎嘛，尤其是我哋拍嗰個位係石灘嚟，好多石嘅，所以好多時候都失重心，其實係一個磨練嚟嘅，或者今次拍完之後，自己都真係去上吓堂啊，練吓呢方面嘅嘢，好實用。」

羅天宇正在拍《降魔的2.0》，自爆行十年原來是第一次拍角色在劇中要「死」的戲份，他感覺新鮮。（陳順禎攝）

早前羅天宇跟舊愛湯洛雯（Roxanne）遠赴挪威拍攝《3日2夜》，羅天宇指拍攝時的天氣不好，打亂了一些計劃中的行程，因為天氣問題，連極光都觀賞不到。但他就笑言跟前女友Roxanne合作沒有尷尬，「因為我哋本身都有聯絡嘅，我哋去嘅時候好有默契，佢又知道應該點樣去溝通，所有嘢都唔需要太顧及大家嘅感受，因為大家已經好熟悉對方，變咗拍攝嘅時候好順利。」對於外界指覺得他們好襯，想他們復合，羅天宇就坦言：「呢方面就遲啲再算啦，而家都係專注返事業先。」