傅穎坐的士抱行李箱司機拒找錢：佢話無收我行李費仲找咩錢？

除咗去機場之外，好多人因為工作需要，例如化妝師攝影師拎住大量搵食工具，都會拎住行李箱周圍去，藝人有時拎得多衫都係一樣。傅穎呢日喺社交網站分享拎喼搭的士嘅個人經歷，引起網友熱烈討論。

做藝人好似Theresa咁經常要的士代步。（傅穎IG）

Theresa喺24號發文話：「我有一個問題想問大家：我剛拿著一個空的行李箱，上了一部的士，正因為行李箱是空的，我是直接抱著坐上的士的，下車的時候我在等司機找錢，但司機說不會找我錢的，他說他都沒有算我行李費，還找什麼錢？就此事，想請問一下各位，是正常的嗎？」網友紛紛分享個人經驗，有啲話要收有啲話唔合理「的士司機是這樣的～他有權收你行李費，但要先說明，不然怎樣也要找錢（先出單後收費的道理）。他不找你可以投訴他。」

Theresa發文詢問網友，的士司機做法有無問題。（傅穎Facebook）

呢篇留言又未至於公審，不過的確原來都好多人唔知道，的士行李收費標準。根據運輸署官方網頁：「行李附加費：一般來說，司機可就下列行李，收取行李附加費：每件擺放在車尾行李廂內的行李；或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李。」

網友紛紛回應，分享自己拎行李搭的士經驗。（傅穎Facebook）

其實運輸署官網有列明的士行李收費，如果放喺車廂內但超過指定呎吋，一樣需要繳付行李附加費。（運輸署網頁）