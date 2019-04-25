楊潮凱七年之癢唔再做無綫親生仔　決心往外闖：我想要更大自由度

不少無綫藝人都渴望能夠成為公司的親生仔女，即是與TVB簽經理人合約，因為這樣才有機會獲公司力捧。然而亦有些藝人會選擇更大的自由度，寧願自己Manage自己的工作，楊潮凱就是其中一個。楊潮凱近年在TVB多了不少演出的機會，參與了多套劇集的演出，他於新劇《鐵探》的演出亦非常之搶鏡。正當大家覺得他逐步開始上位之際，今日他卻突然於facebook出post宣布，自己已不再是TVB的親生仔了。

楊潮凱宣布自己唔再係TVB親生仔。

他發文表示：「新的開始，從今天起，我與TVB的經理人合約正式結束。但請大家放心，我仍然是TVB藝員，會繼續演出TVB的劇集及綜藝節目，只是改變了合作方式。畢竟在少林寺都修練了一段時間，是時候落山闖蕩江湖，見一見外面的世界！感謝這七年來照顧過我的經理人，你們的教導畢生受用，我們江湖再見。期待新的轉變，新的挑戰！期待與更多不同的單位及製作人合作，嘗試不同方面的演出，能在更大的舞台跟大家見面，希望大家繼續支持我！P.S.工作方面可以直接聯絡我 #新開始 #重新出發 #初心不變 #我是演員」

佢喺《鐵探》嘅演出好搶鏡。(FB圖片)

對於阿凱決定不再與TVB續簽經理人約的原因，他接受《香港01》訪問時透露：「因為想趁年輕出去睇吓個世界，同唔同嘅製作單位合作，試一試自己不同嘅可能性。」至於可會擔心唔做親生仔會因而少了TVB的工作，他說：「我又唔係太擔心，因為我同TVB嘅關係十分良好，今次轉合約都在一個有共識嘅情況下轉變的，我想要更大嘅自由度。」現在，他除了TVB之外，還可以跟內地以及外國的電視台合作。