張敬軒澳門個唱加場秒速售罄　網友：原價買到我食屎！

香港地想睇演唱會好似愈來愈難，因為好多歌迷會專誠嚟香港睇SHOW，好在而家唔少歌手近近地澳門又會開多站演唱會，香港歌迷總算多個希望。張敬軒舊年喺紅館舉行一連六場嘅「Hinsideout」演唱會一票難求叫好叫座。嚟緊將會喺移師到澳門威尼斯人舉行，早前門票開賣即被秒殺，好多歌迷都話買唔到飛，有見及此，主辦單位亦應詢眾要求，決定加開一場。

軒仔澳門站個唱門票開售致網絡大塞車。（張敬軒IG）

軒仔早兩日喺IG留言話：「四面台的澳門演唱會是第一次做，十分多謝各位支持！Hinsideout澳門站加開一場！見大家咁好，一於又搵幾首sidetrack唱俾大家聽﹗」仲加Hashtag話降兩度都會現身，歌迷聽到當然開心，不過首先要買到飛先得。

軒仔預告降兩度會再現個唱舞台。（張敬軒IG）

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有歌迷留言話：「講個萬年不變嘅笑話：原價買到我食屎﹗」成功引嚟軒仔本人回應：「咁我買俾你，你食硬都得喇﹗」不過總有啲嘢係軒仔控制範圍之外，好似噚日朝早加場門票一開賣，又即刻搞到網絡大塞車，好多歌迷都話入唔到個網、買唔到飛，隨後主辦單位宣布門票售罄。唔知軒仔私下聯絡咗呢位歌迷「送禮」未呢？