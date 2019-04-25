【流行經典50年】Aka唱偶像彭羚金曲︰想證明畀人睇我唔係咁差

《流行經典50年》一向是星期日的「長青節目」，播映至今，令好多久未露面的歌星重現幕前，也讓不少歌星藝人再一展歌喉，就好似上星期日（21/4）播出的一集，組合Super Girls的成員Aka（趙慧珊）就第一次以個人的身份在節目中亮相，她唱出彭羚的《無人駕駛》，歌聲引起了觀眾的注意。

Aka指自己本身好鍾意《無人駕駛》呢首歌，自己經常在家聽，更有特登找老師去學唱。（電視截圖）

Aka在節目中唱出偶像彭羚的《無人駕駛》，主持人胡諾言就話網上有人讚她的聲音有點似90年代的天后彭羚，而節目出街後，都有不少正評讚她唱得不錯，又有留言講︰「唱得好好喎，成日話新嗰班唔得（雖然都唔算新）但外型OK又唱得，反而無人捧」。《香港01》記者致電Aka訪問，她指因為該次錄影是她第一次以個人身份上節目，「所以心情勁緊張，因為所有（表演嘉賓）都係終極級嘅大前輩啦，又唔想阻人收工，所以個心情係快啲努力啲唱好佢啦。」對於被指聲音似彭羚，她就謙稱︰「我好多謝佢哋，但我絕對唔夠膽咁樣講，因為我覺得佢係終極級嘅天后，我覺得我自己係冇資格可以去同佢比較，但係有人咁講我就覺得係一支強心針，可以俾我知道原來我可以繼續唱歌嘅，原來係有人聽嘅，咁已經好開心。」

Aka指彭羚和容祖兒都是她的偶像和目標。（資料圖片）

Aka屬於跳唱組合Super Girls的一員，她又有靚樣又有長腿，會被人定型為「偶像派」，要衝破這個框框，要同人講自己是有實力的，是需要付出更多的努力，她坦言自己都有因為這樣而不開心，雖然外形會先讓人接受和記住是好事，但她指︰「好多人都覺得我好似咩都唔識，好似一個花瓶，其實都真係唔開心，好似畀人定型咗咁，我唔夠膽講話我依家好識唱歌，都係努力學習階段，但我就好想證明畀人睇吓，我唔係咁差，喺呢一方面。」Aka在節目中的演唱未必是完美，其實也略有瑕疵，不過就見到她的努力和付出。

Aka指自推出首支單曲《你在聽嗎？》後，接下來會繼續出自己的歌曲，正在計劃中。（資料圖片）

節目裏面，Aka提及過覺得《無人駕駛》這歌同自己的愛情觀相似，她在電話訪問中解釋︰「我覺得愛情呢樣嘢係分內外嘅，內在一定係住咗一個你，而內在嘅你係主宰住你主觀嘅情感，所以點解好多人佢哋明知道對方唔值得去愛但係佢哋都個心係向住佢哋，或者你見到一個人，點解會心跳，其實係因為你裏面嗰個你話畀你聽你喜歡佢，我覺得就好似呢首歌咁樣，就係撞㗎啦，去到你鍾意嗰個人，你就會覺得好似控制唔到架車咁，會周圍去嘅，我覺得呢方面好係我自己囉。」（你自己喺愛情方面都係橫衝直撞？）「以前係咁嘅，但係依家就會克制啲啦，因為可能曾經撞過板，知道唔可以淨係憑感覺。」（「撞板」嘅意思係俾人呃？）「我諗又唔會俾人呃嘅，可能係佢對你唔係咁好，但你都會好麻目咁去繼續去愛佢，去等待佢，keep住咁去please佢，好唔識得瀟灑。」不知道講緊的是否她的前緋聞男友吳業坤呢？