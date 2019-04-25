【開心速遞】入行10年曾被嘲對白都講唔好　鐵面陳：當時好大挫折

王致狄為入TVB放棄喺加拿大任職銀行經理，一轉眼10年，與他同期報讀藝員訓練班嘅楊潮凱近日決定同大台拜拜。

隨著Rebecca強勢回歸《愛．回家之開心速遞》，令佢同鐵面陳嘅感情線又再展開。飾演鐵面陳嘅王致狄，入行前於加拿大修讀經濟，本身係銀行打工嘅佢已準備升職為按揭部經理，但就因為睇到TVB周刊嘅藝員訓練班廣告而回港。相信大家都知道入得TVB就一定要捱，至於捱幾耐、捱成點，真係好睇彩數。王致狄回港後順利報讀藝員訓練班，期間所謂的收入也只有千幾元的車馬費，同喺加拿大銀行打工差距甚遠。「讀完訓練班後，都係做啲好小嘅角色，收入非常有限，所以好快用晒所有積蓄。之後要靠part time做電話sales同賣保險，先勉強生活到。」

王致狄因鐵面陳一角而人氣急升。

等了又等，王致狄終於在《宮心計》得到了有對白的角色，事前在家中練習過百次，但現場一roll機卻因為緊張連番失利，聽到工作人員在旁指責「連一句對白都講唔好」、「到底有無讀訓練班」令他即時想「搵窿捐」。「當時係好大挫折同失落感，有諗過自己係咪唔多適合做呢行。」其實令王致狄最難受的，是偶爾朋友或親戚一句「點解咁耐都無喺電視見到你」，講者無心，聽者有意，但他至今仍無悔選擇了做演員。

完成藝員訓練班後，王致狄等了差不多4年多才等到《衝上雲霄II》飛航學員一角。

鐵面陳的前身是《愛·回家之八時入席》的保安，當初助導問他是否感興趣時，二話不說就答應了。到後來在《開心速遞》以鐵面陳出現，且戲份愈來愈多，王致狄對監製、編劇以及台前幕後都甚為感激。劇中Rebecca狂追鐵面陳，王致狄笑言現實中都曾被女仔主動出擊過。「不過太主動都唔係咁好，所以最後無喺埋一齊。」身為家中獨子嘅佢，今年30有5，父母可會緊張他的人生大事，王致狄表示幸好父母十分體諒，認為他可以先在事業上取得一定成績。