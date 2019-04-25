符致逸推出音樂特輯《City of Live》　見證他放棄高薪厚職造音樂

創作歌手符致逸(Adrian) 早前推出了音樂特輯《City of Live》，在北京裡的製作過程中，Adrian到與當地的音樂人交流，分享他的音樂世界，把自己的故事帶到不同城市。

機緣巧合之下，Adrian找到了年輕的國家級中樂手柏昱馨，她來自著名的沈陽音樂學院，並演奏了樂器「阮」已經10年有多。而「阮」這個樂器雖然與琵琶類近，但音色則比較搖滾、男性感重一點。與Adrian共同演奏作品〈多加點真〉後，Adrian亦在片段中分享道：「香港是真的很難能夠找到這種樂器的聲音，真的要像在北京這種很有歷史文化的地方才能找到，希望大家能認識到日常未必熟悉的樂器之餘，更對音樂人有更深的了解」。

Adrian也到訪了繁華的後海區，走過不同Live House，從中也遇上了地下樂隊莫菲定律，雙方一拍即合，更於旅程中Jam了首《Make You Feel My Love》，非常感性。

完成了三站後，下一站展開的音樂之旅將會是東京，Adrian會繼續帶領大家尋找屬於東京的音樂故事。音樂特輯《City of Live》北京站即將在符致逸的官方YouTube頻道上架，敬請期待。

相隔5年，Adrian終於推出了全新專輯《The Night Begins》，這張專輯亦是他的首張廣東專輯，雙CD更特別收錄了早期國語專輯《Good Morning, Hard City》內的6首精選作品。