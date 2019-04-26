梁裕恆IG Followers暴升11倍　突全刪撐黃心穎言論再被鬧爆

黃心穎許志安被爆於的士車廂激吻已經十日，兩位當事人及佢哋嘅另一半鄭秀文和馬國明都已經先後發聲，亦表明希望事件盡快平息。但呢10日以來有一位仁兄不停發聲，佢就係落選港男梁裕恆（Flow）。連日來佢喺社交網站又寫長文又拍片力撐黃心穎，點知呢日全部post都唔見晒，到底發生咩事？

安心事件發生前，大家應該都唔會認得落選港男梁裕恆。（梁裕恆IG）

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Flow喺4月20號凌晨開始發功，貼出同黃心穎嘅合照，留言指自己知道安心事件嘅內情，又撐女方只是一個渴望愛情的小女孩，被各路人馬大指抽水。唐詩詠於網上發文話要學懂沉默寡言，Flow又於Facebook上發功，向對方反擊。至24號晚更化身金田一，拍片放上youtube質疑安心事件背後有陰謀，將火頭辣向埋馬國明與Sammi身上。

4月20日凌晨，梁裕恆（Flow）出Post力撐黃心穎，明指自己知道事件內情。（梁裕恆Facebook）

22號再出post反擊，矛頭直指同馬國明相當老友嘅唐詩詠。（梁裕恆Facebook）

打字都不足以表達意見，24號晚Flow仲拍片分析安心事件，不過一小時後就刪除片段。（梁裕恆Facebook）

片段上載短短1小時就被Flow刪除，雖然佢一路唔理各界怒罵抽水搏出位，但去到26號又忽然將IG及Facebook內所有撐心穎嘅相片文章刪除，到底係佢抽絲剝繭後發覺自己推理有錯，定係連日來發功令IG Followers急升11倍至一萬一千多人，已經達到當年選港男時所講嘅：「我想要知名度！」所以決定收手？真係不得而知啦。

嚟到事發後十日，梁裕恆忽然將連日來撐黃心穎嘅post全數刪除，剩低嘅只有急升11倍followers嘅acc。（梁裕恆IG）

網友都留意到Flow刪post，轉向佢其他post留言繼續鬧爆。（梁裕恆IG）