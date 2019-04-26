【向西聞記】沙律張沛樂做PTGF教陳安立追女　短片一日瀏覽破12萬

早前傳出原創劇《向西聞記》被Netflix睇中，繼《反黑》之後、再有港產電視劇於呢個國際平台上架。合共12集包括九個單元嘅《向西聞記》，最新推出由張沛樂（沙律）及陳安立（Brian）主演嘅單元《PTGF & PTBF》。戲中沙律教 Brian溝女要簡單直接，應該兜口兜面同對方講「今晚我想 x 你！」爆粗片日前流出，不足一日已過12萬 views。

張沛樂（沙律）及陳安立（Brian）主演嘅《PTGF & PTBF》正式上架。

沙律：爆粗沒有心理障礙

戲中講述做PTGF（part time girl friend）嘅沙律遇上ABC陳安立，導佢入行做PTBF（part time boy friend）之餘，仲親自傳授追女攻略。沙律教Brian溝女要簡單直接，喺「又高又型又靚仔，講咩都係道理」的「金科玉律」之下，應該兜口兜面同對方講：「今晚我想 x 你！」

沙律笑言：「戲裏面講粗口冇咩心理障礙，因為好多時啲戲唔俾講粗口，有得講嘅時候相對令自己放啲，不過我平時甚少講粗口，唔會好似戲入面咁粗口爛舌。拍呢套戲係輕鬆同有啲興奮，因為見到啲對白又講粗口，又有少少鹹濕成份，都幾搞笑。」

沙律同Brian都表示，事前不太了解點解要做呢個行業去搵錢？（影片截圖）

認真走進PTGF世界 想了解男人要啲乜

沙律表示自己其實唔太了解PTGF這個特殊行業：「開頭好唔明點解要做呢個行業去搵錢？冇可能要用自己身體嚟交換，但當我接咗呢個角色，我就認真諗佢哋嘅心態，好似呢個角色嘅設定佢因為俾男人呃，感情受創，唔係真係為錢，呢個行業令佢認識更多男人去了解同溝通，知道男人需要啲乜嘢，點樣去做好一個女朋友，我諗嘅係反而內心嘢多，PTGF唔等如做雞。」

Brian就覺得這次演出好好玩，其角色由「純純兔」受到誘惑成為PTBF甚至職業高手，周遊於不同同女性之間，再走上成魔之路，逐漸迷失；拍之前除咗上網睇真實PTBF剖白外，更煲李察基爾經典電影《美國舞男》作為參考。

對沙律施公主抱一幕，Brian 表示冇難度：「佢咁 fit，好輕盈啫﹗」（影片截圖）