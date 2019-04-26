G.E.M.鄧紫棋拍片分享洛杉磯大屋　巨型露天泳池望晒成個荷里活

憑鐵肺唱腔走紅的鄧紫棋（G.E.M.），上月宣布與經理人公司蜂鳥音樂解約，雙方更鬧上法庭。由於合約、版權等問題，G.E.M.上月底在網上宣布不再使用原有的YouTube帳號「GEMblog」，另起爐灶開設了一個全新的帳號「GEM鄧紫棋」。G.E.M.亦積極經營Youtube頻道，在過去一個月內已經Post了4條VLOG影片，與粉絲分享她的日常生活。

G.E.M.在最新的影片中介紹了自己在LA住了一星期的大屋。（IG圖片）

G.E.M.之前已經拍了4條片分享在LA的生活：

G.E.M.早前遠赴美國洛杉磯，在當地短暫住了一段時間，更將在LA的生活拍成系列影片。她在最新的影片中就介紹了自己在美國的「家」，大屋是G.E.M.透過網上平台Airbnb租住，位於LA西荷里活山，地勢得天獨厚，山頂能夠俯瞰整個LA的景色。根據網站顯示，大屋每晚的價錢是11,192港元，G.E.M.透露自己住了一星期，房費加上各項雜費，最少要10萬港元。

大屋位於西荷里活山，樓高3層，室外有一個露天泳池。網站顯示大屋每晚的價錢是11,192港元，設有4間臥室，可住8人。（網站截圖）

G.E.M.先帶大家遊覽大屋的戶外環境，不止有魚池，最令人震驚的是有一個巨型露天泳池，而且泳池水是恆溫的，池邊還擺放着幾張可以曬太陽的躺椅，相當寫意，難怪她都忍不住感嘆每日望着靚景，創作靈感都源源不絕！整間屋樓高3層，有一大面落地玻璃，景觀相當開揚。屋外的陽光透過落地窗灑滿客廳，坐在梳化上面對着窗外的美景，幸福感大增！而飯廳就被G.E.M.用作工作間，平時她就坐在這個位置創作歌曲。室內的格局整體是簡約低調的風格，鮮少有五顏六色的裝飾物，感覺大方有品味。

點擊下圖觀看大屋戶外部份，其中的無敵大泳池絕對是亮點：

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G.E.M.日前在IG Post了在泳池戲水的靚相，難得展現性感一面！（IG圖片）

在大屋的2樓設有一個小型戲院，G.E.M.更即場試用爆谷機，認真為食。至於大家期待的睡房，G.E.M.先是展示了衣帽間，可見她的服裝以運動風為主，而床鋪她也整理得整整齊齊。其實G.E.M.最近兩個月內有差不多一個月的時間都在LA，她透露已經寫了4首歌，進度良好，相信好快就會為歌迷送上新的作品！

點擊下圖睇埋大屋室內裝潢：

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在影片最後，G.E.M.邀請了幾位好友開Party，眾人忙於準備食材，但最大的亮點就是G.E.M.男友Mark，看來Mark隨時隨地都陪伴G.E.M.左右，這對小情侶非常甜蜜！

G.E.M.男友Mark在影片的最後現身，負責炮製美食。（影片截圖）

點擊下圖睇G.E.M.喺LA嘅生活：