程美段向記者呻遭拖糧惹杜汶澤不滿　兩人關係正式決裂

曾經為無綫節目《美女廚房》擔任美女學徒的程美段 (Kiwi) 月前演出了杜汶澤受的網上煮食節目，她和阿澤合作之前還於fb post了兩人的撓手合照，留言表示：「摸過他後都不想洗手了。」而有她演出的集數已於3月播完，不過原來Kiwi由1月拍攝完畢，至4月底才收到應得的$9000酬勞。昨日就爆出了Kiwi向記者呻自己遲遲仍未收到阿澤出糧，直至4月26日也未收到。結果阿澤得悉後，即於他的fb出post向Kiwi道歉，表示：「程美段小姐，好唔好意思，我哋一時疏忽，入咗錢去你戶口，唔記得通知你，搞到你以為我哋唔出糧。至於你走去同記者講，當然你有權咁做啦！不過我想問，𡃁仔，你無我電話咩？」明顯不滿Kiwi就他公司同事遲入數一事，未有直接向他了解，就先向傳媒報料。

兩人合作前關係曾經好好。(fb圖片)

隨後Kiwi亦有於fb回應阿澤，表示：「對於杜生疑問，我正在翻查處理所有銀行出入問題，稍後會有解釋成件事」而有關報道出街後，阿澤又再開post暗寸Kiwi，表示：「我作為公司CEO，責無旁貸！就於呢件事我再一次向程小姐道歉！不過我亦響度提醒其他同業，大家用呢個人記得小心啲，因為就算佢有你電話都好，有乜問題，佢都係同記者講咗先！所以記緊千祈唔好得罪佢呀知道嗎？程小姐，以你搏見報嘅能力，我相信你以後都會好成功！到時彈起咗，有乜用得著細佬，即管開聲吩附我！或者至少唔好趕絶我，比啖氣我唞下，已經好感恩。祝你前程錦繡！」

Kiwi於1月22日當日已經拍完該節目。(fb圖片)

而Kiwi之後即於她的fb反擊阿澤，將今次疑似拖糧事件的timeline寫了出來，圖文並茂作出反駁。她留言表示：「就杜汶澤先生Facebook疑問一事，我都想解釋一個清楚，當中我可能有處理不當，所世上所有事，都離唔開「人之常情」四個字。」Kiwi指出今年1月22日為阿澤的網台進行所有集數拍攝，到4月4日及6日以WhatsApp聯絡了阿澤的公司同事豪仔，查詢有關出糧入數的情況，但兩次均得不到回覆。直至10日豪仔才詢問Kiwi的銀行資料表示準備過數，Kiwi亦即日將所需資料交給豪仔。直至14日Kiwi仍未收到錢，所以在離港前再次追問豪仔，但卻得不到回覆。Kiwi直言豪仔咁忙，有時揀WhatsApp去覆都是人之常情。她又指自己要不斷接job維持生活，當面對遲入數、沒人回覆，焦慮也是人之常情。

Kiwi回應阿澤。(fb圖片)

而Kiwi昨日 (27日) 終於收到豪仔send給她的出糧入數紙相片，上面顯示入數日期是2019年4月4日，不過在4日的「4」字前面有少許印痕，不禁令人懷疑其實是24日入數的。不過姑且勿論是否打印上有問題，當Kiwi向豪仔求證時，豪仔已承認是在4月24日入數，表示：「24號，個2字無咗色」。最後Kiwi強調如果自己在事件上有做錯，她會道歉：「如果我等足3個月都未收到錢，仲長期畀對方已讀不回，咁都叫博見報，咁我程美段道歉，係我多口向記者講，抱歉，對唔住。」

呢張就係豪仔send畀Kiwi張入數紙。

點擊下圖睇下阿澤同Kiwi就今次事件喺fb嘅post：

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仲有Kiwi同阿澤喺節目入面合作嘅相，同埋佢嘅其他性感靚相：