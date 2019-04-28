郭嘉文榮陞「李澤楷女友」有原因　一個小細節看出她備受寵愛

李澤楷（Richard）雖然是香港富首李嘉誠之子，本身亦是財技高手，但處理感情事一向相當低調，鮮與女伴一同出席公開場合；不過今日（28/4）他卻一反常態，與女友郭嘉文（Karmen）一起在沙田馬場中露面，兩人更大方企定定任由傳媒拍照，間接向外界承認戀情，引起關注。

睇到這裏或者大家都會有個疑問：為何李澤楷會睇中新城鎮成長、本地大學出身的鄰家女孩郭嘉文？

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正所謂以小見大，可能這個小細節便是終極答案。

今日，李澤楷和郭嘉文同樣以藍色裝扮一起亮相，明顯是經過一番配襯的結果，無論是李澤楷就郭嘉文，還是郭嘉文就李澤楷，都代表住郭嘉文在李澤楷心中佔有相當的位置。而兩人打扮中最值得留意是郭嘉文的手袋。不少人認為手袋是女性的靈魂、整個裝扮最畫龍點睛之處，直頭是身分象徵，當然是愈貴、愈稀有愈好，但郭嘉文今日使用的手袋品牌，並非人人趨之若鶩的Hermès，亦非歷史源遠流長的LV和Chanel，而是有「平民名牌」之稱的美國品牌Kate Spade。

郭嘉文今日在馬場使用的手袋，正是來自美國品牌Kate Spade。（梁碧玲攝）

這張相片或者睇得更清楚：

郭嘉文所用的款式是Holly Street Ashton，在2014年推出，是當年比較多人用的款式，價格亦非常相宜──原價378美元（約3000港元），相信香港好多女士也負擔得起，而包包是以小牛皮製作，質地柔軟順滑卻不失堅挺，用好多年都好似新一樣。其實包包本身附有一條肩帶，但郭嘉文便特意拆走當手挽袋用，令整體觀感更加高雅。

即使身為「千億女友」，但郭嘉文從來沒有因此而變得揮霍，或者勁買奢侈品四處炫耀，非常知慳識儉，與李澤楷一樣喜歡理財，難怪獲得男方垂青，而且愈來愈備受寵愛。

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