華誼兄弟狂蝕11人億人仔　馮小剛、鄭愷被求以現金補償

受「陰陽合同」影響，華誼兄弟上市10年來首次虧損，馮小剛即時被要求作以現金作出補償。（資料圖片）

旗下擁有Angelababy、李冰冰等一線藝人嘅華誼兄弟，喺日前所發布嘅業績報告中顯示公司去年虧損近11億人仔，主要原來係「重點電影項目票房失利及商譽減值」。其實去年發生「陰陽合同」事件後，華誼兄弟股價大跌，試過一日內蒸發20億人仔。



鄭愷雖然有得留任新一季《跑男》，加傳佢出場費近一千萬，但估唔到佢都要補償華誼兄弟近兩千萬人仔，由此可推斷，鄭愷嘅身價有幾高。

公司蝕錢，早年被華誼收購嘅「東陽美拉傳媒有限公司」，其股東馮小剛隨即被要求作出補償，事關佢曾經承諾過會為公司帶嚟不低於1億人仔嘅業績目標，每年增長15%，由於去年馮小剛嘅公司淨利潤只得6,501萬，與業績目標1.32億有所差距，故需要作出6,700萬人仔嘅現金補償。至於另一位華誼藝人鄭愷，佢有份主演嘅電影《前任3：再見前任》去年上影時雖然大收20億，但由於佢都係未達標，故同樣被要求補償，金額為1,962萬人仔，二人同被列為華誼兄弟嘅前五大欠款方，有指馮小剛喺4月初就已經完成「補償」手續。原來天價嘅背後，都係需要有付出。