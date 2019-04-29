【流行經典50年】蘇永康彭家麗深情對唱　賀經典歌曲推出25週年

每個星期的《流行經典50年》經常帶給觀眾驚喜，在剛剛播出的一集（28/4）邀請了即將於6月開演唱會的蘇永康做嘉賓，更加有請到馮允謙﹑陳健安﹑Nowhere Boys﹑彭家麗和鄧小巧大唱蘇永康的金曲！

蘇永康上《流行經典50年》，大唱自己的金曲，更與彭家麗於多年後再合唱《從不喜歡孤單一個》。（Youtube截圖）

當中最令人驚喜的就是跟彭家麗合唱《從不喜歡孤單一個》，二人好一段時間沒有在公開場合合唱，皆因彭家麗近年較少亮相幕前，這次兩位原唱者再次對唱，真的機會難得。數數手指，這首1994年推出的歌已經出了25年，當年大熱男女對唱情歌，歌曲翻唱自林隆璇和陳曉娟的普通話歌《是你決定我的傷心》，由資深詞人林振強填上廣東話詞﹑許卿耀和林隆旋作曲，當年這歌唱到街知巷聞，勇奪頒獎禮幾個歌曲獎，直至現在，仍然歷久常新，堪稱經典的男女對唱歌之一。不少歌手都有翻唱過，除了在網絡上紅極一時彭家麗與朱主席的合唱外，其實蘇永康也曾跟吳雨霏合唱。熱播程度，真的連睇到「從不喜歡孤單一個 可惜偏偏孤獨一個」這句都有聲呢！

蘇永康和彭家麗出席1994年度《勁歌金曲第二季季選》時，合唱《從不喜歡孤單一個》，大家又覺得二人有什麼改變呢？（網上圖片）

節目中，彭家麗就分享關於這首歌的趣事，她就大爆自己有一日行街時聽到有地方播起這歌，於是她就停低聽，但發現女聲竟然不是她，她笑指︰「嘩，康仔（蘇永康）搵咗第二個，『移情別戀』！」這時，主持人薛家燕又問蘇永康當聽到彭家麗跟朱主席合唱這歌時，又有什麼感受，蘇永康大呼︰「個感覺咪同佢一樣囉，都係『移情別戀』囉。」二人的合唱非常有質素，有網民大讚彭家麗唔止唱得，咁多年來都keep得好好。唱歌的時候，蘇永康都台上話︰「25年，並沒有喺你臉上面留低任何痕跡，彭家麗依然都係咁靚，係咪？」彭家麗就答上一句︰「你都係啊。」

彭家麗在2014年推出唱片《 It’s All About Angela Pang》，外界反應不錯。（彭家麗IG圖片）

蘇永康就常常出現在幕前，彭家麗就較少出現在幕前，雖然她也偶有上《流行經典50年》。她其實在1987年參加歌唱比賽出道，1994年憑《從不喜歡孤單一個》廣為人認識，其他的代表作品有《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》和《何故・何苦・何必》等等，及後她暫別歌壇，在2014年和2016年又再出碟，更在2017年開個唱，成績不俗。其實她也曾在2014年出了一首《從今喜歡孤單一個》，歌名呼應與蘇永康合唱的這首，但成績就未能如當年的這曲一樣爆紅，不過彭家麗的唱歌實力和唱live功力實在是無容置疑。這次在《流行經典50年》兩人再聚，真的令人「聽出耳油」！