【開心速遞】蓮輝戀被嫌沉悶乏味　網民竟想大小姐同Jacky成新CP

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》已經播出了560多集，收視和口碑依然好好，劇情發展亦不時有驚喜，亦有好多線可以講和可以發揮。不過當中最受歡迎的一對CP：大小姐龍力蓮 (林淑敏飾) 和送水輝 (許家傑飾) 的感情線卻開始無甚新意。兩人由最初的只有大小姐單戀送水輝，到後來的初戀套餐甜蜜片段令網民大叫兩人要「在一起！」，之後兩人真心相愛不時派糖，到早前的Jacky介入與大小姐訂婚，兩人險分手，劇情一直都好吸引。可是至最近，蓮輝戀每次的劇情都是放閃，已逐漸令網民感到沉悶和厭倦。

蓮輝戀被網民嫌悶。(電視截圖)

昨晚播出的一集，主要講述Jacky同大小姐的戲份，Jacky處處為大小姐着想，細心體貼以及痴心一片的舉動為他拿下了不少分數，開始有網民於討論區表示希望蓮輝戀可以告一段，反而想大小姐同Jacky成為戀人，讓兩人擦出新的火花。昨晚劇情講大小姐誤以為Jacky遭綁架，覺得是自己害了他而大為緊張，在海邊懸崖找他時把腳都弄傷流血了，令到送水輝內心暗生醋意。網民認為依今集的劇情發展下去，大小姐與Jacky成為一對並非無可能。今集出街後，也有不少網民大讚黎振燁愈來愈靚仔，更指他有幾分似古天樂。

網民開始想大小姐同Jacky成為戀人。(電視截圖)

以下就係尋晚嗰集嘅精彩片段：