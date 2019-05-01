TWICE日籍團員Sana發文告別平成　激嬲韓國網民：JYP沒有教歷史？

韓國女團TWICE中的日籍團員Sana，30日在官方IG上發表對平成時結束，令和時代開始的感嘆，沒想到此貼文觸動了敏感的韓國人，引發韓國網友的不滿。

韓國女團TWICE中的日籍團員Sana發文告別平成，引發韓國網友熱議。（twicetagram@instagram）

Sana選在平成時代的最後一天，在TWICE的官方IG上寫道：「身為平成時代出生的人，看到平成時代將要落幕，不知怎麼有些寂寞，今天是平成時代的最後一天，平成時代辛苦了，要朝著令和時代新的開始邁進，度過愉快的一天。」

這篇貼文發出後，立刻就在網上引發熱議，韓國網友認為Sana在韓國發展，在團體的官方帳號發這種文很不恰當，而且這篇文章公司也沒有刪除，在韓國的光復節時，TWICE也沒有在官方社群上有任何表示，網友更批評經紀公司JYP難道沒有教藝人這些韓國歷史嗎？韓國與日本在歷史上是不友好的，網友更憤怒表示希望這個團體消失，不會再支持這個團體了！不過也有網友覺得Sana只是在感嘆一個時代的結束，並無不妥。

▼▼Sana是韓國女團TWICE的成員，本名湊崎紗夏（Minatozaki Sana），出生於日本，是大阪人，按圖放大看更多Sana的靚相！▼▼

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