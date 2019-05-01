【燕雲台】網傳唐嫣怕被比下去要求撤換佘詩曼　網友大罵造謠

女星唐嫣出道多年，多數飾演甜美、善良角色，被稱為「傻白甜專業戶」，近日參演宮鬥劇《燕雲台》，飾演霸氣太后。但近日微博流傳消息，暗指唐嫣曾要求撤換掉同劇的香港女星佘詩曼。

唐嫣一向的戲路都是演傻白甜角色。（網上圖片）

近日微博流傳一則匿名網友爆料，指某「傻白甜女星」為求轉型接演宮鬥劇，得知第二女主角是「演宮鬥劇如信手捻來」的實力派香港演員後，深怕自己演技不如人被比下去，因此聯繫劇組，要求撤換「女港星」，更向這名女港星提議，會為她找更好的劇本，只求不要跟自己演對手戲。

佘詩曼演宮鬥劇深入民心，先有《金枝慾孽》，近年又有《延禧攻略》，坐穩「宮鬥一姐」地位。（網上圖片）

+ 2

這則傳聞一出，雖然沒有指名道姓，但熟知演藝圈的人，馬上明白「傻白甜女星」影射的是唐嫣，「香港實力派女演員」就是擅演宮鬥劇的佘詩曼。加上早前《燕雲台》的演員名單曝光，佘詩曼將在《燕雲台》中演出唐嫣的姐姐，的確會有大量對手戲。而該劇的男主角是何超蓮的男朋友竇驍。

網上流傳的《燕雲台》主演名單。（微博截圖）

男主角竇驍是何超蓮男朋友。（網上圖片）

不過對於這個傳聞，大部份網友都認為是惡意造謠，大罵流言者損害唐嫣的形象，也對佘詩曼造成了不好的影響。

今年已經35歲的唐嫣，婚後繼續衝事業，她深知轉型的重要性，這次接演被視為《羋月傳》姐妹作的《燕雲台》，希望向前輩孫儷看齊。據知唐嫣特地拜師學演戲，一旦演出成功，有機會一躍成為實力派女星，有可能甚至超越閨蜜楊冪。

有指唐嫣希望憑《燕雲台》轉型成實力派女星。（網上圖片）