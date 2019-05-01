【法證先鋒II】蔡康年曾演連環殺手　轉型講財經︰監製唔畀我再做

香港人習慣晚睡，所以TVB午夜時段的檔期都吸引了一班粉絲晚晚坐定定收看，除了早前網民熱烈討論的經典處境喜劇《卡拉屋企》外，還有現在熱播的《法證先鋒》系列，當中不少當時熟悉的演員面孔翻看，真的好有親切感，就好似劇集中的由蔡康年飾演的連環殺手張耀忠。

《法證先鋒II》由收視福星歐陽震華領銜主演。（電視截圖）

早前就播完《法證先鋒》第一輯，依家就播到第二輯。《法證先鋒II》由歐陽震華﹑林文龍﹑鄭家穎﹑佘詩曼﹑蒙嘉慧和鍾嘉欣主演，由不同的個案串連，由主角帶領大家去破解懸案。在播完的「連環殺手案」，由蔡康年飾演的殺手就引起大家的注意。他因為在半年間痛失妻女而患上創傷後壓力心理障礙症（PTSD），所以殺死了他認為故意先救一個殘疾女童而令他的女兒失救而死的消防員何廣福﹑殘疾少女李美琪和黃妙嫦，手法兇殘。

劇中佘詩曼的演出也是亮點之一，阿佘咁多年都keep住咁靚！（電視截圖）

不過當中蔡康年的演繹方式就引起了大家都注意，被警察捉拿歸案後的張耀忠和盤托出，不過網友就大呼他的獨白「語氣勁好笑」﹑「把聲好笑」和「好似讀緊潮文咁」，當中更爆出金句「人哋個女就食雪糕，我個女就食元寶蠟燭香咋。」肉緊程度滿分，仲有點詼諧感覺，令緊張的劇情緩和不少。《香港01》記者致電蔡康年訪問，他說都收到好多朋友發短訊更send相跟他說重播到有他的戲份，他記得當年要拍《法證先鋒II》時，都幾辛苦，「因為嗰時要去好多唔同嘅地方拍外景，比如俾佘詩曼捉嘅，係一日外景，走去髮型屋嘅，又第二日外景，跟住見到有個坐輪椅嘅女仔俾人踢低嘅，又第三日外景，差唔多拍咗6﹑7日嘅外景先至變成嗰半個鐘頭嘅劇集。」

蔡康年飾演的角色在劇中有心理上的變異，因而動殺機。（電視截圖）

其實蔡康年就話只做過兩次連環殺手的角色，除了《法證先鋒II》外，就是令人印象深刻於2004年播出的《陀槍師姐IV》中，飾演有多重人格的連環殺手陳志聰，當中，「大B哥哥」和「奀仔」等人格真的睇完令人毛骨悚然，眼神和神情入型入格。所以他演的雖然常常都只是其中之一個單元的角色，但他有個人特色的演繹，都讓角色勁「搶戲」，仲令人記得添！不過蔡康年向《香港01》記者透露，當年做這個角色時都好大壓力，「嗰時我拍完之後，我自己都承受唔到拍攝個壓力，成日都驚自己做得唔似，曾經喺導演面前喊過，覺得『死啦，今次真係做得唔係幾好喎，次次都爭啲啲咁樣』，最後不停咁嘗試，後來出嚟當時嘅效果OK咁。同埋依家有時都記得嘅話，證明係大家一個團隊嘅努力，嗰次導演都不停鼓勵我，同我講『你得嘅，你盡量去試吓啦』。我記得拍一場戲嗰時要扮細路仔，之後又突然變返個殺手呢，係同一日裏面發生，個人都變嚟變去，好似要記好多唔同嘅嘢咁樣囉。」

當年蔡康年在《陀槍師姐IV》的演出真的為不少90後帶來「童年陰影」。（網上圖片）

對於雖然只做過兩次殺手的角色，但卻非常深入民心，蔡康年會否不想別人只記得他這方面的演出？他說笑言不介意︰「總之做過嘅嘢有人記得都係好事，前輩教落︰『你做咗嘅嘢，如果冇人知道，或者冇人提，係你嘅失敗』，無論係讚係鬧，都係令大家記得咗你嘅話，如果讚你嘅，咪睇吓有邊度可以再做得好啲，如果鬧你嘅，你就知道一定有嘢做得唔好，咪再努力再做返，改變自己，行返一條啱嘅路囉。」角色有人記得是好事，原來直到現在都有人會叫他做「大B哥哥」，他說︰「到依家好多都係啲廿零歲大學生，或者啱啱出嚟做嘢，佢哋都同我講『我細細個就睇你㗎啦』，跟住就走嚟講幾句『大B哥哥』咁樣，變成大家嘅集體回憶嘅其中一樣嘢，我都開心嘅！」

近年在慈善活動show中，都可能會找到蔡康年的身影。（資料圖片）

近年蔡康年就較少拍劇，反而轉型成財經節目主持，近年做過財經節目《創富坊》主持，現在就在TVB財經資訊台做節目，主持《法證攻防》和《通悉牛熊》等節目，另外，都有幫大型晚宴或慈善團體等等做MC。而即使有拍劇，後來蔡康年的戲路就轉為演專業人士如醫生的角色，原來是因為財經節目監製要求，他指︰「近年都係少拍劇，主要做財經主持同MC，劇集嗰度呢，因為嗰時我哋財經節目嗰邊嘅監製就要求我唔可要再拍啲變態殺手嘅戲，所以就唔會再做呢啲角色，已經成為過去。因為佢哋擔心夜晚先睇完你做變態殺手殺完人，第二朝早你講恒生指數升跌，唔會有人信你㗎，所以佢都希望我就算做啲劇集嘅角色，都淨係做啲所謂嘅專業人士啲嘅角色，比如話醫生﹑律師，咁嗰啲就另一個挑戰，可能啲台詞比較長，比較難背。財經監製嗰邊就唔畀我做再做變態殺手嘅角色，講明㗎，『如果你做變態殺手就唔好做財經主持，做財經主持你就唔好做變態殺手』。」所以看來都較少會睇到他好似以前一樣令人驚喜的演出了！