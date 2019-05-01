【百想2019】IU、EXO D.O.奪人氣獎　全炫茂見前女友畫面坦言負擔

《第55屆百想藝術大獎》今天（1日）在韓國舉行，並由人氣演員朴寶劍、秀智和申東燁擔任主持人，李炳憲、玄彬、南柱赫和韓志旼等演員都有盛裝出席，偶像歌手出身的IU和EXO D.O.更獲得人氣獎。除了劇集和電影部門的獎項外，亦特設「電視部門綜藝獎」，加許一班努力參與綜藝節目的藝人。

IU和D.O.雖然都是歌手出身，可是兩人近年以本名李智恩和都敬秀，活躍於演技上，其表現也獲不少好評。兩人今年雙雙奪得由粉絲投票的「VLIVE人氣獎」，但可惜D.O.未能抽空出席頒獎禮，只有IU一人上台領獎。IU講感言時提到：「這次是第一次參加《百想藝術大獎》，非常感謝粉絲讓我獲得『VLIVE人氣獎』。」表示想向粉絲傳達感恩的心。IU除了多謝《我的大叔》劇組台前幕後外，她更藉機會順道宣傳與正在呂珍九拍攝的韓劇，預告今年夏天就能帶新作品與粉絲見面。

IU與D.O.一同獲得「VLIVE人氣獎」，可惜只有女方一人到場頒獎。（影片截圖）

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「電視部門綜藝獎」方面，分別由《我獨自生活》全炫茂和《全知干預視角》李英子獲得。其中全炫茂通過節目與女友韓惠珍交往，可以因兩人已宣布分手，熒幕上播出有二人的畫面時，他坦言「畫面有點負擔」，向節目成員致謝時亦沒有提及對方。全炫茂亦講到這次並沒有得獎的慾望，相反覺得非常沈重，亦因此而覺得抱歉。而李英子則開玩笑講到，在一眾前輩前覺得自己應該讓位，可是亦感謝大會向她頒發獎項。

全炫茂在台上講獲獎感言時，並沒有提及曾一同出演《我獨自生活》的前女友韓惠珍。（影片截圖）