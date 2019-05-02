袁文傑心痛愛貓患不治之症　「用Daddy一些時間換取你生命時間」

唔少藝人都有養寵物，視如己出當正係自己仔女一樣，當家人有事真係會相當心痛。袁文傑係出名嘅貓奴，曾經飼養兩隻異國短毛貓「囡囡」同「囝囝」，不過囡囡早喺8年前過世。袁文傑1號晚上載囝囝嘅相，唔經唔覺原來已經十歲，但近年患上不治之症要接受化療令佢相當心痛，更表示：「如果可以，用Daddy的一些時間換取你的生命時間......」

袁文傑同女友張潔蓮都係出名貓奴，視囝仔如己出。（袁文傑IG）

今年1月時袁文傑上載十年前後囝仔對比照。（袁文傑IG）

今年1月時袁文傑曾經趁住10 years challenge熱潮，上載囝仔09年及19年對比圖，當時已經有提及呢一年來經常出入醫院為小命掙扎。5月1號係囝仔10歲生日，袁文傑感性留言話：「這年多以來，囝仔以『生命鬥士』姿態出現，從身體出現狀況、至發現不治之症、擔心能否度過9歳生日、接受長達9個月化療、每一天吞下不少有毒藥物、大部份時間每週一次覆診、每次覆診又要抽血、每次覆診醫療人員也重覆問著同一問題我也回應無甚變化的狀況......」

袁文傑嘅愛貓囝仔，近呢一年同病魔搏鬥，來到10歲生日令袁文傑相當感慨於IG寫下長文。（袁文傑IG）

作為主人家人，眼見愛貓要接受化療，之後每次服藥停藥令病情反覆，胃口變差消瘦不少，袁文傑都相當心痛，甚至希望用自己生命去換取囝仔嘅時間，令人動容：「有時候，會再看他BB時的「打針咭」，看著存起他剝掉的「牙仔」，他的照片，他以往用過的飲食器具，甚至他最早期玩的「波波」......10歲仔，按比例，囝仔已比我大，我很想，這種年齡比例，繼續増加，可以嗎？或許，這也是我有時候面對面和他說的：如果可以，用Daddy的一些時間換取你的生命時間......如果可以的話，那就好了！」