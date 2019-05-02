何艷娟疑似與百億新歡Party激吻　離婚隨時冇得分身家？

現年27歲的何艷娟（Katherine），2014年參選港姐獲得季軍。（網上圖片）

現年27歲的2014年港姐季軍何艷娟（Katherine），昨日（1日）突然宣布與67歲澳博營運總裁吳志誠離婚，Katherine在IG寫道：「在和平和友好的情況下，我們決定分開了。並說好了大家再見亦是好朋友，並且彼此多謝大家和互相祝福。」令不少網民大感驚訝。但今日（2日）再有報道指Katherine在公布消息前被目擊與另一位男士激吻，引來外界猜測她是因為另結新歡才與吳志誠離婚。

Katherine昨日（1日）在IG宣布與67歲澳博營運總裁吳志誠離婚，並表示兩人是和平分手。（IG圖片）

Katherine去年7月與當時66歲的吳志誠入紙申請結婚，兩人年齡相差40年，名副其實是爺孫戀。雖然外界議論紛紛，但他們依然恩愛，Katherine亦不時在IG Post相分享婚後的富貴生活，不但周身名牌，還經常周遊列國。身家豐厚的吳志誠還以1800萬為Katherine買入君臨天下一個單位，作為訂情禮物。如今兩人離婚，何艷娟隨時可分吳志誠超過30億港元的身家，不少網民都好關心她會有多少贍養費。

Katherine婚後躋身上流社會，不時出席活動Party。（IG圖片）

兩人的婚姻只維持了不夠一年，離婚的原因也引來外界猜測，有報道指在宣布離婚之前，Katherine與一位50多歲的男士在一個Party上有親密舉動，兩人不止貼身跳舞，在酒精的作用下更越來越興奮，攬頭攬頸之餘，更多次激吻。有傳這位男士是現年55歲，擁過百億身家的陳樹渠長子陳燿璋。此外，又有網民指目擊到Katherine與一名陌生男士在蘭桂坊激吻。雖然Katherine剛剛回復單身，但她似乎心情完全不受影響，更有不少男士埋身，而且身家更豐厚，桃花運甚佳。

雖然Katherine宣布離婚，但其實她如今只有27歲，相信依然吸引到不少男士追求。（IG圖片）

陳燿璋是已故教育家及企業家陳樹渠的長子，陳樹渠是香港的名門望族，60年代與第2任妻子陳麗玲創辦寶聲集團。陳樹渠逝世後，陳麗玲靠着發展地產令集團持續擴大，現時擁有尖沙咀北京道寶業大廈、新聲大廈，以及多幢豪宅，集團資產過百億，在香港、美國及加拿大等地建立地產王國。陳燿璋曾任職多家外資金融機構，現時是寶聲集團董事長。他在香港完成中學後，到美國加州大學柏克萊分校取得政治及經濟雙學士學位，及後再於加拿大多倫多大學取得工商管理碩士學位。

陳燿璋是寶聲集團董事長，估計資產過百億元。（資料圖片）

陳燿璋弟弟陳燿陽與97年港姐亞軍李明慧結婚後投身美國電影業，但陳燿璋至今未婚。有指他特別喜歡開Party，身邊女伴無數，每次拍拖都不會長久，身家豐厚的他是名副其實的鑽石王老五。看來Katherine的新歡陳燿璋比前夫吳志誠更有米，絕對有機會過上更奢華的闊太生活。

Katherine婚後過著富豪生活，經常周遊列國：