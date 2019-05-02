【晚吹】貝依霖讀中學同33歲男拍拖：成熟條件好會照顧得你好好

貝依霖中學時不時都同人打架，佢又話通常都武器都會收埋喺學校附近嘅公園。

曾在節目自爆小時候遭父親狂打，亦早以視對方為「已故」嘅貝依霖（Chantale），對於自己嘅身世向來都唔多講，日前喺ViuTV節目《晚吹：女學生·吹水班》中，提到中學時因就讀BAND 5學校，故見盡不少打架、吸毒等事件，而佢自己亦曾因為打架而遭到警司警誡，到底校園暴力有幾誇張呢？貝依霖話自己中一入學第一星期，就被高年級的學生指其態度有問題，對方更並聲言要「接放學」兼對打。「當時我著一條夏季校服裙，無打底，裙後面條拉鏈由頸到屁股。我都未ready，佢就拉我拉鏈，當時真係好多人望住，我好嬲。」

雖然中學唔乖，但貝依霖話出社會工作後，因為開始認識其他較為正常嘅朋友，先走返正路。

聲稱「由上到下都被人睇晒」嘅貝依霖，雖然處於劣勢，但佢就一啲都唔怕，仲話打算攻擊對方的頭部。「但最好笑係佢小心撞埋渠蓋，流晒血。」問到當時心情好何，貝依霖就話完全唔驚：「佢撩我先，驚咩？最後因為喺公眾地方打架，有人報警，我同佢去咗警局。」中學時代嘅貝依霖，除咗打架之外，拍拖亦唔少，更笑言：「中學之前都有puppy love，但中學就有更多選擇，其中一個最大嘅男朋友係33歲。」貝依霖表示當時因為想搬離屋企，所以搵好多part-time，亦因為咁所以認識了大自己一截嘅男朋友。「成熟有成熟嘅吸引，例如係對方條件好，會照顧得你好好，年輕就激情啲，做嘢衝動但會不時有驚喜。」



貝依霖呢件校校似乎唔係好啱身，心口位成日爆開。