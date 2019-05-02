田蕊妮新歌《最親》獻給所有母親　坦言媽媽離世令她急速成長

田蕊妮（阿田）今天（2日）到電台宣傳她的最新歌曲《最親》，歌曲講述和媽媽的關係，而阿田這首歌曲也是想送給已去世的媽媽：「其實我覺得我好幸運係我媽媽離開我之前有個機會去了解我媽媽同明白我媽媽，因為我媽媽病個段時間直至佢離世，我媽媽係令我急速成長。細個時候遇到好多事第一時間都叫媽咪，開心唔開心都同佢傾，直到慢慢大個會推開阿媽，會同佢有隔膜，直到媽媽年紀開始大，佢有病嘅時間，我真係有機會坐低同佢好詳盡好深入去溝通，有機會去拖住佢去攬住佢，去單獨相處，呢段時間好幸運終於明白同了解我媽媽。」

阿田直言自己是很幸運的人，也是一個懂得珍惜的人。（陳順禎攝）

阿田除了宣傳新歌之外，更舉辦了一個「抱抱會」與粉絲抱抱，不過要這個參加「抱抱會」要分享一次和媽媽難忘的吃飯經歷，阿田亦藉此次訪問的機會分享和媽媽難忘的吃飯經歷：「我好記得，因為我媽媽後尾有段時間成日嚟我屋企瞓，個段時間我哋都成日煮飯，有一次我燉咗瘦肉湯，個時候每一餐飯都好難忘。」

提到近日她老公杜文澤與程美段的事件，阿田表示不多評論，不過直言很欣賞老公在網上直播道歉：「佢要處理呢件事都處理咗，要處理都處理好，我表示支持同欣賞，不過其他就唔評論咁多。」