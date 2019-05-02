37歲武神李嘉做過輔警　兼職做崔始源保鏢勁好搵

崔始源只在機場露面不到15分鐘，但已為一眾保鏢帶來可觀的收入。（視覺中國）

無綫藝人收入有限已非秘密，想要有安穩生活絕對要多勞多得。曾在《大帥哥》飾演張衛健好兄弟「冬來」嘅李嘉，除開開店、拳館外，日前被發現連保鑣都做埋，喺機場為韓星崔始源護駕開路。

李嘉在機場為崔始源護駕後，隨即趕返TVB開工，好勤力！（視覺中國）

李嘉表示一直有做藝人以外的工作，包括保鏢及曾做過輔警，之前亦秘密保護過荷里活巨星。雖然他直言做保鏢隨時好搵過藝員，但就堅拒透露薪酬。其實近年不少韓星來港出席活動時，品牌都會安排保鏢護駕，而日前為崔始源護駕的保鏢，除李嘉之外，亦有多名外藉人士。

李嘉不停被粉絲衝擊。

據知，要做星級保鏢除咗要夠高大之外，亦要求有功夫底子，名副其實睇得又打得，但李嘉就話：「盡可能不使用武力去解決問題，懂得臨場應對較為重要。」據知，一眾星級保鏢的酬勞均以時薪計算，雖然不同的工作性質收入會有所差別，但時薪最少也有一千元，再加上每次出動的最底要求為4小時，換言之，收入隨時能逾萬元一日。李嘉日前只在機場為崔始源護驚後，隨時趕返TVB為劇集《唐人街》開工，短短不到10分鐘的路程，就已經為李嘉帶來4千元的收入，認真好賺。