鍾嘉欣攜子與處女黨成員RE-U　王君馨爆料：第一次真係好爽

喺娛樂圈入面雖然個個人都係競爭對手，但一樣可以識到真心朋友。被外界稱為「處女黨」嘅鍾嘉欣、王君馨、苟芸慧、李亞男、岑麗香因為有共同信仰而成為好姐妹。雖然佢哋自後離巢無再一齊共事，但絕對無損佢哋之間情誼。最近嘉欣返港工作兼度假，當然有同呢班姐妹見下面啦。

鍾嘉欣、王君馨、苟芸慧、李亞男、岑麗香五位組成嘅「Amazing Esther」。（網上圖片）

由單身到結婚，姐妹們都一直相伴從不缺席。（微博圖片）

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鍾嘉欣帶埋一對仔女從加拿大回港，早兩日出席活動時化身主持訪問荷里活型男，飾演「星爵」嘅Chris Pratt，亦抽時間同劇集《溏心風暴》、《華麗轉身》嘅演員聚餐。呢日輪到姐妹們girls talk啦﹗嘉欣帶埋囝囝同王君馨、苟芸慧及李亞男見面，仲喺街頭合照。

嘉欣呢次返香港接落唔少工作，早兩日就客串活動主持訪問Chris Pratt。（鍾嘉欣IG）

嘉欣帶埋一對仔女同劇集《溏心風暴》演員聚餐。（鍾嘉欣IG）

除咗剛生完BB嘅香香之外，其餘4位靚靚人妻都有現身，王君馨仲喺IG爆原來呢晚係佢哋嘅第一次﹗「第一次成班姊妹喺街度行嚟行去，原來真係好爽！之前淨係係屋企聚會或者小（少）人的餐廳，今次好放縱﹗如果有套電影叫「媽媽特工」可以考慮我地（哋）。」大家見到幾位靚太喺街頭一齊出現，又真係會幾哄動嘅﹗難怪佢哋要揀夜深時分先喺街自拍啦。