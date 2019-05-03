碧琪麗芙莉證實懷第三胎　大住肚陪老公賴恩雷諾士出席首映禮

電影《死侍》（Deadpool）的加拿大型男賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），與太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）一向恩愛。最近忙着四出宣傳新戲《POKÉMON神探Pikachu》（Pokémon: Detective Pikachu）的Ryan，日前同老婆齊齊出席紐約首映禮，穿上黃色吊帶裙的Blake，大肚上陣，大方證實懷上第3胎，成為當晚最大驚喜！

Blake Lively陪老公Ryan Reynolds出席首映禮，大肚亮相宣布懷孕喜訊！（Getty Images）

Blake大肚依然明艷照人，果然係女神！（Getty Images）

兩公婆真係好Sweet：

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穿上黃色高開衩長裙的Blake，陀住B都照着「斗零踭」，加上一頭金色捲髮，依然省鏡！Ryan攬實老婆條腰，兩人相視微笑，十分甜蜜。Ryan與Blake在2012年結婚，婚後誕下兩個囡囡James及Ines，一家四口非常幸福。如今兩人即將迎來第三個BB，為家庭再添一名成員，粉絲紛紛送上祝福，期待女神再生一個靚B！

Ryan攬實老婆條腰，好Sweet！（Getty Images）

Blake與Ryan之前已經有兩個寶貝女，兩人即將迎來第三個小朋友，相當幸福！（Getty Images）

Blake自2007年演出《Gossip Girl》開始，就奠定了美麗動人的女神地位。雖然如今她已經由少女變成少婦，但依然深受粉絲喜愛。Blake與老公Ryan因為合作拍攝《Green Lantern》相戀，兩人被視為金童玉女的組合。其實Blake近日甚少出席公開活動，IG也已經有幾個月沒有更新動態，想不到相隔數月現身就是向全世界宣布懷孕喜訊，恭喜恭喜！

Blake去年年底出席活動時身材仲好Fit。（IG圖片）

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