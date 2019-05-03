霍建華同老婆林心如一起幸福肥　圓潤肚腩肥足一圈

澳洲昆士蘭大學研究指，一對感情穩定的愛侶，體重會一起向上升，這個定律在霍建華和林心如身上得到印證，過去無論顏值身形都是頂尖的二人，婚後愈來愈圓潤，果然幸福真的會使人發福！

霍建華上月被拍到發福不少！（視覺中國）

霍建華與林心如於2016年結婚後，育有一女「小海豚」。由2017年開始，霍建華就被發現開始有一個若隱若現的小肚腩，但近來他再被拍到發福不少，身形明顯脹了不只一個碼。其實他近來出席活動，在臉上打的陰影就已經顯得過重了。

去年12月的舊照，霍建華已經開始要打很重的陰影來遮蓋圓潤的面形。（視覺中國）

【都巿魔咒】趙麗穎陀B馮紹峰跟住發福 腫到冇頸肥到唔認得

很多女明星生B之後，都能火速修身，一向狂吃都唔肥的林心如，在生產後雖然跟「肥」沾不上邊，但確實比以往的「骨感」多了幾分「肉感」。林心如是一個吃貨，婚後經常帶著老公霍建華與一大班好友聚餐，加上婚姻幸福，真係想唔肥都難呀！曾經有記者問林心如是不是故意養肥老公，她笑說過去他真的太瘦了。

雖然男神霍建華和女神林心如都長肉了，但在他們身上看到幸福！

心如都開始有點肉感。（視覺中國）

+ 3 + 2

雖然兩公婆都開始長肉，但臉上寫滿幸福！（視覺中國）

兩公婆結婚前真係好瘦！